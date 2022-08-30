Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Мбаппе состоит в отношениях с моделью-трансгендером
Франция
30 августа 2022, 17:40 |
514
3

Источник: Мбаппе состоит в отношениях с моделью-трансгендером

Килиан встречается с Инес Рау

30 августа 2022, 17:40 |
514
3
Источник: Мбаппе состоит в отношениях с моделью-трансгендером
Getty Images/Global Images Ukraine. Инес Рау

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе встречается с моделью-трансгендером Playboy Инес Рау. 

Сообщается, что звездный футболист и модель алжирского происхождения находятся в отношениях длительное время. Впервые их заметили в мае прошлого года во время Каннского кинофестиваля.

Инес Рау, родившаяся в 1990 году в Париже в семье алжирцев, известна во всем мире, потому что она стала первой трансгендерной моделью, попавшей на обложку Playboy в 2017 году. В 16 лет Инес перенесла операцию по смене пола, но только в 24 года заявила об этом публично и даже выпустила автобиографическую книгу «Женщина», в которой описала свое превращение.

По теме:
ДЕВУШКА ДНЯ. Жена Джона Терри похвасталась роскошной фигурой на отдыхе
ВИДЕО. Мбаппе забил самый быстрый гол в истории Лиги 1
Шок для Фонсеки и Исмаили. ПСЖ отгрузил Лиллю 7 мячей, у Мбаппе хет-трик
Килиан Мбаппе Инес Рау Playboy lifestyle
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Corriere dello Sport
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сенсация от Снигур, Траоре в Шахтере, ставим на Милан
Футбол | 30 августа 2022, 15:04 0
ВИДЕО. Сенсация от Снигур, Траоре в Шахтере, ставим на Милан
ВИДЕО. Сенсация от Снигур, Траоре в Шахтере, ставим на Милан

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
Баскетбол | 29 августа 2022, 19:48 7
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто

Украинскому форварду придется искать себе новый клуб

Олег САЛЕНКО: «Днепр-1 будет конкурентом в борьбе за чемпионство»
Футбол | 30.08.2022, 14:43
Олег САЛЕНКО: «Днепр-1 будет конкурентом в борьбе за чемпионство»
Олег САЛЕНКО: «Днепр-1 будет конкурентом в борьбе за чемпионство»
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Теннис | 29.08.2022, 22:55
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Футбол | 29.08.2022, 17:41
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
axylinam
Очередная выдающаяся спортивная новость
Ответить
+3
Хутин Пуйло
Опять же: кого что ипет кого он ипет?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»
ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»
29.08.2022, 07:44 2
Футбол
Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров
Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров
29.08.2022, 20:30 6
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
28.08.2022, 19:50 61
Футбол
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
29.08.2022, 17:12
Бокс
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
29.08.2022, 23:15
Волейбол
Александр УСИК – Фьюри: «Отдай пояс и отдыхай»
Александр УСИК – Фьюри: «Отдай пояс и отдыхай»
30.08.2022, 13:25
Бокс
Прощание Серены, отсутствие фаворитов и безжалостный жребий для украинок
Прощание Серены, отсутствие фаворитов и безжалостный жребий для украинок
29.08.2022, 07:00 1
Теннис
Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ
Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ
28.08.2022, 19:24 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности