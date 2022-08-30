Источник: Мбаппе состоит в отношениях с моделью-трансгендером

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе встречается с моделью-трансгендером Playboy Инес Рау.

Сообщается, что звездный футболист и модель алжирского происхождения находятся в отношениях длительное время. Впервые их заметили в мае прошлого года во время Каннского кинофестиваля.

Инес Рау, родившаяся в 1990 году в Париже в семье алжирцев, известна во всем мире, потому что она стала первой трансгендерной моделью, попавшей на обложку Playboy в 2017 году. В 16 лет Инес перенесла операцию по смене пола, но только в 24 года заявила об этом публично и даже выпустила автобиографическую книгу «Женщина», в которой описала свое превращение.