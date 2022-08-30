Источник: Мбаппе состоит в отношениях с моделью-трансгендером
Килиан встречается с Инес Рау
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе встречается с моделью-трансгендером Playboy Инес Рау.
Сообщается, что звездный футболист и модель алжирского происхождения находятся в отношениях длительное время. Впервые их заметили в мае прошлого года во время Каннского кинофестиваля.
Инес Рау, родившаяся в 1990 году в Париже в семье алжирцев, известна во всем мире, потому что она стала первой трансгендерной моделью, попавшей на обложку Playboy в 2017 году. В 16 лет Инес перенесла операцию по смене пола, но только в 24 года заявила об этом публично и даже выпустила автобиографическую книгу «Женщина», в которой описала свое превращение.
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