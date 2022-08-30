Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Знали, как Ворскла будет действовать»
Украина. Премьер лига
30 августа 2022, 17:34 | Обновлено 30 августа 2022, 17:56
67
0

Юрий ВИРТ: «Знали, как Ворскла будет действовать»

Наставник «Вереса» - об успешном старте сезона в УПЛ

30 августа 2022, 17:34 | Обновлено 30 августа 2022, 17:56
67
0
Юрий ВИРТ: «Знали, как Ворскла будет действовать»
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал успешный старт команды в новом сезоне УПЛ:

– Юрий Николаевич, поздравляю с успешным стартом сезона. Прокомментируйте, пожалуйста, матч с полтавской «Ворсклой». Главный тренер соперника Виктор Скрипник чем-то удивил тактически?
– Нет, не удивил, Скрипник всегда так играет. Тактически мы были готовы к игре «Ворсклы». Разобрали соперника, знали, как они будут действовать. Хорошо, что все так закончилось.

«Вересу» удалось вырвать победу над «Ворсклой» в последнюю десятиминутку матча. Вносили какие-либо тактические коррективы по ходу встречи?
– В перерыве разговаривали с футболистами. В первом тайме мы проиграли очень много борьбы, особенно при стандартах. У нас не было подборов, все мячи подбирали игроки «Ворсклы». В первые 30 минут у них было преимущество, потому нам надо было в этих компонентах прибавлять, а также увеличивать скорости.

Понимали, что соперник подсядет функционально. Мы оказались немного лучше готовы физически. Во втором тайме добавили во всех компонентах игры, что в концовке вылилось в результат.

– Вспомните победу в матче первого тура УПЛ над «Черноморцем». С кем сложнее было, с полтавчанами или одесситами?
– Это разные команды. Обе игры были сложные. Но с «Черноморцем» было немного легче играть, у нас был контроль мяча. Мы держали игру под контролем, в отличие от поединка с «Ворсклой».

По теме:
Setanta даст телеканалам бесплатный доступ к обзорам матчей УПЛ
Олег САЛЕНКО: «Днепр-1 будет конкурентом в борьбе за чемпионство»
Андрей БОРЯЧУК: «Хочется в каждом матче забивать голы»
Юрий Вирт Верес Ровно Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FanDay
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Футбол | 30 августа 2022, 11:29 6
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного

Есть шанс, что игрок вскоре сменит команду

Наполи согласился подписать Криштиану Роналду
Футбол | 29 августа 2022, 20:42 2
Наполи согласился подписать Криштиану Роналду
Наполи согласился подписать Криштиану Роналду

В обратном направлении отправится Виктор Осимхен

Забарный попал в топ-250 самых перспективных игроков
Футбол | 30.08.2022, 16:16
Забарный попал в топ-250 самых перспективных игроков
Забарный попал в топ-250 самых перспективных игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
Футбол | 30.08.2022, 00:10
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
Баскетбол | 29.08.2022, 19:48
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
28.08.2022, 18:28 9
Бокс
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
29.08.2022, 17:12
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
29.08.2022, 14:30 45
Футбол
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
29.08.2022, 17:41 50
Футбол
Прощание Серены, отсутствие фаворитов и безжалостный жребий для украинок
Прощание Серены, отсутствие фаворитов и безжалостный жребий для украинок
29.08.2022, 07:00 1
Теннис
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
29.08.2022, 14:45 2
Бокс
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
28.08.2022, 18:54 133
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
28.08.2022, 19:50 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности