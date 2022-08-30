Юрий ВИРТ: «Знали, как Ворскла будет действовать»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал успешный старт команды в новом сезоне УПЛ:

– Юрий Николаевич, поздравляю с успешным стартом сезона. Прокомментируйте, пожалуйста, матч с полтавской «Ворсклой». Главный тренер соперника Виктор Скрипник чем-то удивил тактически?

– Нет, не удивил, Скрипник всегда так играет. Тактически мы были готовы к игре «Ворсклы». Разобрали соперника, знали, как они будут действовать. Хорошо, что все так закончилось.

– «Вересу» удалось вырвать победу над «Ворсклой» в последнюю десятиминутку матча. Вносили какие-либо тактические коррективы по ходу встречи?

– В перерыве разговаривали с футболистами. В первом тайме мы проиграли очень много борьбы, особенно при стандартах. У нас не было подборов, все мячи подбирали игроки «Ворсклы». В первые 30 минут у них было преимущество, потому нам надо было в этих компонентах прибавлять, а также увеличивать скорости.

Понимали, что соперник подсядет функционально. Мы оказались немного лучше готовы физически. Во втором тайме добавили во всех компонентах игры, что в концовке вылилось в результат.

– Вспомните победу в матче первого тура УПЛ над «Черноморцем». С кем сложнее было, с полтавчанами или одесситами?

– Это разные команды. Обе игры были сложные. Но с «Черноморцем» было немного легче играть, у нас был контроль мяча. Мы держали игру под контролем, в отличие от поединка с «Ворсклой».