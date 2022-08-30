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Бельгия
30 августа 2022, 15:04 | Обновлено 30 августа 2022, 15:09
224
0

ВИДЕО. Сенсация от Снигур, Траоре в Шахтере, ставим на Милан

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

30 августа 2022, 15:04 | Обновлено 30 августа 2022, 15:09
224
0
ВИДЕО. Сенсация от Снигур, Траоре в Шахтере, ставим на Милан
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
2. Лассина Траоре остается в Шахтере
3. Роман Яремчук стал форвардом Брюгге
4. Прогноз на матч Сассуоло – Милан

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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