Бельгия30 августа 2022, 15:04 | Обновлено 30 августа 2022, 15:09
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ВИДЕО. Сенсация от Снигур, Траоре в Шахтере, ставим на Милан
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
30 августа 2022, 15:04 | Обновлено 30 августа 2022, 15:09
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1. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
2. Лассина Траоре остается в Шахтере
3. Роман Яремчук стал форвардом Брюгге
4. Прогноз на матч Сассуоло – Милан
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