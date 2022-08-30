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  4. Павла Недведа засняли с тремя полураздетыми девушками в ночном клубе
Италия
30 августа 2022, 15:13 | Обновлено 30 августа 2022, 15:31
2127
2

Павла Недведа засняли с тремя полураздетыми девушками в ночном клубе

Холост, может себе позволить

30 августа 2022, 15:13 | Обновлено 30 августа 2022, 15:31
2127
2
Павла Недведа засняли с тремя полураздетыми девушками в ночном клубе
Instagram. Павел Недвед

Директор «Ювентуса» и легенда туринского клуба Павел Недвед был заснят на вечеринке с тремя полуголыми девушками в ночном клубе.

Недвед, которому сегодня, 30 августа, исполнилось 50 лет, был замечен танцующим с девушками, которые сняли свою верхнюю одежду.

«Ювентус» отказался от комментариев по поводу этой ситуации. 

Недвед женился на Иване Недвед в 1994 году, у пары родилось двое детей, но затем пара рассталась в 2019 году после 25 лет брака. Далее чешский футболист встречался с другой девушкой, но и эти отношения закончились в прошлом году. 

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Источник Daily Mail
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Комментарии 2
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Хутин Пуйло
И что? Да хоть с тремя мужиками! Его дело что он делает и с кем спит
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+6
mastorent
вот так почитаешь заголовок и думаешь, что сняли всех четырёх вместе с недведом
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0
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