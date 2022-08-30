Павла Недведа засняли с тремя полураздетыми девушками в ночном клубе
Холост, может себе позволить
Директор «Ювентуса» и легенда туринского клуба Павел Недвед был заснят на вечеринке с тремя полуголыми девушками в ночном клубе.
Недвед, которому сегодня, 30 августа, исполнилось 50 лет, был замечен танцующим с девушками, которые сняли свою верхнюю одежду.
Pavel Nedved stats:— Michał Borowy (@MiBorowy) August 29, 2022
Ball Control 99
Dribbling 99
Tight Possesion 99
Balance 99
Offensive Awareness 99
Posession Game 99
Physical Contact 99 pic.twitter.com/sSPH1GxiuZ
«Ювентус» отказался от комментариев по поводу этой ситуации.
Недвед женился на Иване Недвед в 1994 году, у пары родилось двое детей, но затем пара рассталась в 2019 году после 25 лет брака. Далее чешский футболист встречался с другой девушкой, но и эти отношения закончились в прошлом году.
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