Павла Недведа засняли с тремя полураздетыми девушками в ночном клубе

Директор «Ювентуса» и легенда туринского клуба Павел Недвед был заснят на вечеринке с тремя полуголыми девушками в ночном клубе.

Недвед, которому сегодня, 30 августа, исполнилось 50 лет, был замечен танцующим с девушками, которые сняли свою верхнюю одежду.

Pavel Nedved stats:



Ball Control 99

Dribbling 99

Tight Possesion 99

Balance 99

Offensive Awareness 99

Posession Game 99

Physical Contact 99 pic.twitter.com/sSPH1GxiuZ — Michał Borowy (@MiBorowy) August 29, 2022

«Ювентус» отказался от комментариев по поводу этой ситуации.

Недвед женился на Иване Недвед в 1994 году, у пары родилось двое детей, но затем пара рассталась в 2019 году после 25 лет брака. Далее чешский футболист встречался с другой девушкой, но и эти отношения закончились в прошлом году.