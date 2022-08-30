Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Два украинца в команде. Яремчук и Соболь на тренировке Брюгге
Бельгия
30 августа 2022, 13:53 |
1189
0

ФОТО. Два украинца в команде. Яремчук и Соболь на тренировке Брюгге

Роман Яремчук уже присоединился к работе команды на тренировке

30 августа 2022, 13:53 |
1189
0
ФОТО. Два украинца в команде. Яремчук и Соболь на тренировке Брюгге
ФК Брюгге

«Брюгге» в своих социальных сетях выложил фотографии новичка Романа Яремчука. Украинский форвард уже приступил к работе на тренировке.

Вместе с ним работает другой украинец - защитник Эдуард Соболь.

Яремчук только в понедельник вечером официально оформил переход в бельгийскую команду.

По теме:
Бенфика раскрыла подробности трансфера Яремчука: 16 + 3 млн евро
ВИДЕО. Брюгге представил Яремчука: в новой форме с новым номером
Большое доверие. Яремчук с запасом - рекордный новичок в истории Брюгге
Роман Яремчук Эдуард Соболь Брюгге фото
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марсель надеется подписать Малиновского. Руслан может стать 12 новичком
Футбол | 30 августа 2022, 11:48 1
Марсель надеется подписать Малиновского. Руслан может стать 12 новичком
Марсель надеется подписать Малиновского. Руслан может стать 12 новичком

Французский клуб провел мощное летнее усиление

ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа
Бокс | 29 августа 2022, 14:38 0
ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа
ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа

Чемпион снова на родной земле

Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Теннис | 29.08.2022, 22:55
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
МАРЛОН: «Я не забываю Украину. Однажды я вернусь»
Футбол | 30.08.2022, 08:56
МАРЛОН: «Я не забываю Украину. Однажды я вернусь»
МАРЛОН: «Я не забываю Украину. Однажды я вернусь»
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Футбол | 29.08.2022, 17:41
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
28.08.2022, 09:23 26
Футбол
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
28.08.2022, 14:47
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
28.08.2022, 19:50 61
Футбол
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
29.08.2022, 19:48 7
Баскетбол
Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
29.08.2022, 00:23 8
Футбол
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
29.08.2022, 23:15
Волейбол
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
29.08.2022, 17:12
Бокс
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
28.08.2022, 20:21 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности