Бельгия30 августа 2022, 13:53 |
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ФОТО. Два украинца в команде. Яремчук и Соболь на тренировке Брюгге
Роман Яремчук уже присоединился к работе команды на тренировке
30 августа 2022, 13:53 |
1189
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«Брюгге» в своих социальных сетях выложил фотографии новичка Романа Яремчука. Украинский форвард уже приступил к работе на тренировке.
Вместе с ним работает другой украинец - защитник Эдуард Соболь.
Яремчук только в понедельник вечером официально оформил переход в бельгийскую команду.
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