ФОТО. Два украинца в команде. Яремчук и Соболь на тренировке Брюгге

«Брюгге» в своих социальных сетях выложил фотографии новичка Романа Яремчука. Украинский форвард уже приступил к работе на тренировке.

Вместе с ним работает другой украинец - защитник Эдуард Соболь.

Яремчук только в понедельник вечером официально оформил переход в бельгийскую команду.