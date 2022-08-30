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  4. Лассина ТРАОРЕ: «Буду сражаться за Шахтер в УПЛ и Лиге чемпионов»
Украина. Премьер лига
30 августа 2022, 12:49 |
310
0

Лассина ТРАОРЕ: «Буду сражаться за Шахтер в УПЛ и Лиге чемпионов»

Форвард стал одним из трех легионеров, оставшихся в команде

30 августа 2022, 12:49 |
310
0
Лассина ТРАОРЕ: «Буду сражаться за Шахтер в УПЛ и Лиге чемпионов»
ФК Шахтер

Форвард «Шахтера» Лассиона Траоре рассказал о том, почему решил остаться в команде, несмотря на войну. Игрок будет готовиться к матчу 3-го тура УПЛ.

– Лассина, расскажи, почему ты принял решение остаться в «Шахтере»?
– Решил остаться, в первую очередь, из-за моей любви к клубу и стране, которая прекрасно меня встретила, когда все было хорошо. В Украине я чувствовал себя дома с первого дня. Также все мои партнеры по команде и руководство поддерживали меня после моей травмы до сегодняшнего дня. И я считаю, что уважение является одной из главных жизненных ценностей в Буркина-Фасо.

– Когда можно ожидать твоего воссоединения с командой?
– Я вернусь в ближайшее время, чтобы иметь возможность сыграть в следующем матче.

– Значит ли это, что мы можем увидеть тебя на поле уже в поединке 3-го тура УПЛ с «Рухом»?
– Да, я присоединюсь к команде, но окончательное решение остается за тренером. Если он захочет, чтобы я отыграл несколько минут со следующим соперником, я буду готов и сделаю все возможное. Так что, да, я могу сыграть во Львове.

– У тебя есть месседж для болельщиков «Шахтера»?
– Хочу сказать фанам «Шахтера», что Траоре вернулся с еще большим желанием и мотивацией. Легко не будет, глядя на то, через что прошла команда. Но мы сразимся вместе за честь клуба в украинском чемпионате и Лиге чемпионов.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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