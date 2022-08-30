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Украина. Премьер лига
30 августа 2022, 12:28 | Обновлено 30 августа 2022, 12:29
1134
2

Вукоевич может покинуть Динамо ради другого клуба

Хорватского специалиста приглашают в «Осиек»

30 августа 2022, 12:28 | Обновлено 30 августа 2022, 12:29
1134
2
Вукоевич может покинуть Динамо ради другого клуба
ФК Динамо Киев. Огнен Вукоевич

Ассистент главного тренера «Динамо» Киев Огнен Вукоевич может вскоре покинуть клуб. Его приглашают на пост главного тренера «Осиека».

Недавно этот пост покинул Ненад Бьелица. Сейчас «Осиек» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Хорватии. В прошлом сезоне клуб завоевал бронзу.

Вукоевич выступал за «Динамо» Киев в качестве игрока в 2008 – 2015 годах, и работает в тренерско штабе команды с лета 2020 года.

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Динамо Киев Осиек Огнен Вукоевич
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Источник 24sata
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Комментарии 2
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AK.228
Навіть і роздумувати не потрібно
Ответить
+2
Віталій Ткачук
Якщо запрошують головним тренером, то можна йти, ще й на Батьківщину. Досвіду набрався, можна спробувати самому тренувати. Вуко нормальний, це вам не заробітчанин з Шахти.
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-1
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