Украина. Премьер лига30 августа 2022, 12:28 | Обновлено 30 августа 2022, 12:29
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Вукоевич может покинуть Динамо ради другого клуба
Хорватского специалиста приглашают в «Осиек»
30 августа 2022, 12:28 | Обновлено 30 августа 2022, 12:29
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Ассистент главного тренера «Динамо» Киев Огнен Вукоевич может вскоре покинуть клуб. Его приглашают на пост главного тренера «Осиека».
Недавно этот пост покинул Ненад Бьелица. Сейчас «Осиек» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Хорватии. В прошлом сезоне клуб завоевал бронзу.
Вукоевич выступал за «Динамо» Киев в качестве игрока в 2008 – 2015 годах, и работает в тренерско штабе команды с лета 2020 года.
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Комментарии 2
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Навіть і роздумувати не потрібно
Якщо запрошують головним тренером, то можна йти, ще й на Батьківщину. Досвіду набрався, можна спробувати самому тренувати. Вуко нормальний, це вам не заробітчанин з Шахти.
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