Вукоевич может покинуть Динамо ради другого клуба

Ассистент главного тренера «Динамо» Киев Огнен Вукоевич может вскоре покинуть клуб. Его приглашают на пост главного тренера «Осиека».

Недавно этот пост покинул Ненад Бьелица. Сейчас «Осиек» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Хорватии. В прошлом сезоне клуб завоевал бронзу.

Вукоевич выступал за «Динамо» Киев в качестве игрока в 2008 – 2015 годах, и работает в тренерско штабе команды с лета 2020 года.