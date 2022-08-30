Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Был интерес Шахтера и зарубежных клубов»
Украина. Премьер лига
30 августа 2022, 11:11 | Обновлено 30 августа 2022, 11:12
64
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «Был интерес Шахтера и зарубежных клубов»

Трансфер не состоялся

30 августа 2022, 11:11 | Обновлено 30 августа 2022, 11:12
64
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Был интерес Шахтера и зарубежных клубов»
ФК Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал о том, что летом мог перебраться в «Шахтер», однако официального предложения не было.

– Летом была информация, что вы можете вернуться в «Шахтер». Был ли действительно такой вариант?

– Заинтересованность была, но до конкретики дело не дошло – в клуб никакой бумаги не приходило. В итоге все быстро утихло.

– Получается, Йовичевич вас хотел видеть в «Шахтере», но что-то не получилось?

– Да.

– А были ли у вас варианты с зарубежными клубами?

– Тоже была заинтересованность, но конкретики не было.

Ранее игрок рассказал о неожиданной победе над «Динамо».

По теме:
Шахтер подтвердил: Лассина Траоре остается в команде
МАРЛОН: «Я не забываю Украину. Однажды я вернусь»
ДЕНИСОВ: «Шахтер и Динамо должны сыграть на стадионе Вест Хэма»
Шахтер Донецк Днепр-1 Александр Пихаленок
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FanDay
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможной отставке
Футбол | 29 августа 2022, 11:55 22
Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможной отставке
Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможной отставке

Президент «Динамо» уверен в том, что румынский специалист останется в клубе

Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
Бокс | 29 августа 2022, 13:59 0
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок

Каждый получит ровно половину

Яремчук в Брюгге, Снигур шокировала Халеп, сборная Украины обыграла Тунис
Футбол | 30.08.2022, 06:00
Яремчук в Брюгге, Снигур шокировала Халеп, сборная Украины обыграла Тунис
Яремчук в Брюгге, Снигур шокировала Халеп, сборная Украины обыграла Тунис
Большое доверие. Яремчук с запасом - рекордный новичок в истории Брюгге
Футбол | 30.08.2022, 09:17
Большое доверие. Яремчук с запасом - рекордный новичок в истории Брюгге
Большое доверие. Яремчук с запасом - рекордный новичок в истории Брюгге
Обнародовано, какой рейтинг собрала трансляция матча Динамо и Днепра-1
Футбол | 29.08.2022, 20:55
Обнародовано, какой рейтинг собрала трансляция матча Динамо и Днепра-1
Обнародовано, какой рейтинг собрала трансляция матча Динамо и Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
29.08.2022, 17:41 48
Футбол
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
28.08.2022, 09:23 26
Футбол
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
28.08.2022, 18:54 133
Футбол
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
28.08.2022, 18:28 9
Бокс
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
29.08.2022, 23:15
Волейбол
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
28.08.2022, 20:21 22
Футбол
Что это было, Айнарс? Почему Украина бездарно проиграла Исландии
Что это было, Айнарс? Почему Украина бездарно проиграла Исландии
28.08.2022, 14:15 5
Баскетбол
Не декабрь. Промоутер Фьюри назвал вероятную дату боя с Усиком
Не декабрь. Промоутер Фьюри назвал вероятную дату боя с Усиком
28.08.2022, 17:17 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности