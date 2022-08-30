Александр ПИХАЛЕНОК: «Был интерес Шахтера и зарубежных клубов»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал о том, что летом мог перебраться в «Шахтер», однако официального предложения не было.

– Летом была информация, что вы можете вернуться в «Шахтер». Был ли действительно такой вариант?

– Заинтересованность была, но до конкретики дело не дошло – в клуб никакой бумаги не приходило. В итоге все быстро утихло.

– Получается, Йовичевич вас хотел видеть в «Шахтере», но что-то не получилось?

– Да.

– А были ли у вас варианты с зарубежными клубами?

– Тоже была заинтересованность, но конкретики не было.

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