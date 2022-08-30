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  4. ВИДЕО. Брюгге представил Яремчука: в новой форме с новым номером
Бельгия
30 августа 2022, 10:49 |
1230
0

ВИДЕО. Брюгге представил Яремчука: в новой форме с новым номером

Украинец выбрал 70-й номер

30 августа 2022, 10:49 |
1230
0
ВИДЕО. Брюгге представил Яремчука: в новой форме с новым номером
ФК Брюгге

В соцсетях «Брюгге» показал короткий ролик с новичком команды Романом Яремчуком, который на сезон в новой команде выбрал и новый для себя номер - 70-й.

В «Бенфике» Роман играл под номерами 15 и 9.

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Источник Sport.ua
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