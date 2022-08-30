Бельгия30 августа 2022, 10:49 |
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ВИДЕО. Брюгге представил Яремчука: в новой форме с новым номером
Украинец выбрал 70-й номер
30 августа 2022, 10:49 |
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В соцсетях «Брюгге» показал короткий ролик с новичком команды Романом Яремчуком, который на сезон в новой команде выбрал и новый для себя номер - 70-й.
В «Бенфике» Роман играл под номерами 15 и 9.
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