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  4. Шахтер подтвердил: Лассина Траоре остается в команде
Украина. Премьер лига
30 августа 2022, 10:30 |
490
1

Шахтер подтвердил: Лассина Траоре остается в команде

В команде будет три легионера

30 августа 2022, 10:30 |
490
1
Шахтер подтвердил: Лассина Траоре остается в команде
ФК Шахтер

«Шахтер» официально подтвердил, что форвард Лассина Траоре остается в команде, несмотря на войну.

Ранее тренер Игор Йовичевич сказал, что окончательное решение игрока будет известно перед матчем 3-го тура против «Руха». Как раз к этой игре Траоре будет готовиться с командой.

Сейчас в составе «Шахтера» три легионера: Лассина Траоре, Невен Джурасек и Лукас Тейлор.

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Источник Sport.ua
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Иван Иванов
Not bad. Если не испугается и наберёт чутка формы то с десяток голов может забить. Ибо щас тактика ШД дать Мудрику мячь и ждать пока он что-то придумает - доверия не вселяет
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