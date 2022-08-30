Шахтер подтвердил: Лассина Траоре остается в команде

«Шахтер» официально подтвердил, что форвард Лассина Траоре остается в команде, несмотря на войну.

Ранее тренер Игор Йовичевич сказал, что окончательное решение игрока будет известно перед матчем 3-го тура против «Руха». Как раз к этой игре Траоре будет готовиться с командой.

Сейчас в составе «Шахтера» три легионера: Лассина Траоре, Невен Джурасек и Лукас Тейлор.

