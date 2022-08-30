Шахтер подтвердил: Лассина Траоре остается в команде
В команде будет три легионера
«Шахтер» официально подтвердил, что форвард Лассина Траоре остается в команде, несмотря на войну.
Ранее тренер Игор Йовичевич сказал, что окончательное решение игрока будет известно перед матчем 3-го тура против «Руха». Как раз к этой игре Траоре будет готовиться с командой.
Сейчас в составе «Шахтера» три легионера: Лассина Траоре, Невен Джурасек и Лукас Тейлор.
🧡 Лассіна Траоре залишається в «Шахтарі» ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 29, 2022
Нападник приєднається до команди перед матчем із «Рухом».
🙏 Дякуємо Траоре за відданість клубові!#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/GAlkCo0OXW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард вернулся в чемпионат Бельгии
Украинская теннисистка провела феноменальный матч против седьмой ракетки мира