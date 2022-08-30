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  4. Большое доверие. Яремчук с запасом - рекордный новичок в истории Брюгге
Бельгия
30 августа 2022, 09:17 |
1255
1

Большое доверие. Яремчук с запасом - рекордный новичок в истории Брюгге

Форвард вернулся в чемпионат Бельгии

30 августа 2022, 09:17 |
1255
1
Большое доверие. Яремчук с запасом - рекордный новичок в истории Брюгге
clubbrugge.be

Бельгийский «Брюгге» вечером в понедельник объявил о переходе форварда «Бенфики» Романа Яремчука за 16 миллионов евро.

Украинский футболист с большим запасом стал рекордным приобретением в истории клуба. При этом уже минувший рекорд «Брюгге» установил этим летом, подписав Рафаэля Онедику за 10 миллионов.

Ранее сообщалось, что с бонусами сумма трансфера Яремчука может увеличиться до 19-ти миллионов евро. Игрок подписал контракт на 4 года.

«Брюгге» усилился перед выступлением в группе Лиги чемпионов.

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Источник Sport.ua
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Умник
А потом как де кеталере в Милан
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