Большое доверие. Яремчук с запасом - рекордный новичок в истории Брюгге

Бельгийский «Брюгге» вечером в понедельник объявил о переходе форварда «Бенфики» Романа Яремчука за 16 миллионов евро.

Украинский футболист с большим запасом стал рекордным приобретением в истории клуба. При этом уже минувший рекорд «Брюгге» установил этим летом, подписав Рафаэля Онедику за 10 миллионов.

Ранее сообщалось, что с бонусами сумма трансфера Яремчука может увеличиться до 19-ти миллионов евро. Игрок подписал контракт на 4 года.

«Брюгге» усилился перед выступлением в группе Лиги чемпионов.