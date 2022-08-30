Большое доверие. Яремчук с запасом - рекордный новичок в истории Брюгге
Форвард вернулся в чемпионат Бельгии
Бельгийский «Брюгге» вечером в понедельник объявил о переходе форварда «Бенфики» Романа Яремчука за 16 миллионов евро.
Украинский футболист с большим запасом стал рекордным приобретением в истории клуба. При этом уже минувший рекорд «Брюгге» установил этим летом, подписав Рафаэля Онедику за 10 миллионов.
Ранее сообщалось, что с бонусами сумма трансфера Яремчука может увеличиться до 19-ти миллионов евро. Игрок подписал контракт на 4 года.
«Брюгге» усилился перед выступлением в группе Лиги чемпионов.
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