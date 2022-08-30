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US Open
30 августа 2022, 05:12 |
677
0

Четвертый номер посева проиграл в первом круге US Open

Стефанос Циципас неожиданно уступил на старте турнира

30 августа 2022, 05:12 |
677
0
Четвертый номер посева проиграл в первом круге US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выиграть матч первого круга на Открытом чемпионате США.

В стартовой встрече грек уступил Даниэлю Элахи Галану из Колумбии.

US Open. Первый круг 
Даниэль Элахи Галан (Колумбия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:0, 6:1, 3:6, 7:5

Отметим, что колумбиец начал свой путь еще в квалификации.

US Open остается самым неудачным турниром Grand Slam для Стефаноса. Здесь он никогда не выходил во вторую неделю соревнований.

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Стефанос Циципас Даниэль Элахи Галан US Open 2022
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Источник Sport.ua
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