Четвертый номер посева проиграл в первом круге US Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выиграть матч первого круга на Открытом чемпионате США.

В стартовой встрече грек уступил Даниэлю Элахи Галану из Колумбии.

US Open. Первый круг

Даниэль Элахи Галан (Колумбия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:0, 6:1, 3:6, 7:5

Отметим, что колумбиец начал свой путь еще в квалификации.

US Open остается самым неудачным турниром Grand Slam для Стефаноса. Здесь он никогда не выходил во вторую неделю соревнований.