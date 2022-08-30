US Open30 августа 2022, 05:12 |
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Четвертый номер посева проиграл в первом круге US Open
Стефанос Циципас неожиданно уступил на старте турнира
30 августа 2022, 05:12 |
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Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выиграть матч первого круга на Открытом чемпионате США.
В стартовой встрече грек уступил Даниэлю Элахи Галану из Колумбии.
US Open. Первый круг
Даниэль Элахи Галан (Колумбия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:0, 6:1, 3:6, 7:5
Отметим, что колумбиец начал свой путь еще в квалификации.
US Open остается самым неудачным турниром Grand Slam для Стефаноса. Здесь он никогда не выходил во вторую неделю соревнований.
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