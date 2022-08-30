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30 августа 2022, 03:33 | Обновлено 30 августа 2022, 03:53
62
0

ВИДЕО. Гол с 70 метров забит в чемпионате Аргентины

Такое бывает нечасто

30 августа 2022, 03:33 | Обновлено 30 августа 2022, 03:53
62
0
ВИДЕО. Гол с 70 метров забит в чемпионате Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Коронель

В чемпионате Аргентины по футболу во время матча «Атлетико Тукуман» и «Барракас Сентраль» (4:0) был забит невероятный гол.

Героем стал 23-летний полузащитник Матео Коронель, который поразил ворота соперников с расстояния в 70,2 м.

Отметим, что сделал он это в компенсированное время ко второму тайму.

Гол Коронеля

 

Обзор матча

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чемпионат Аргентины по футболу Матео Коронель Атлетико Тукуман Барракас Сентраль
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Источник Sport.ua
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