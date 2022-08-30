ВИДЕО. Гол с 70 метров забит в чемпионате Аргентины

В чемпионате Аргентины по футболу во время матча «Атлетико Тукуман» и «Барракас Сентраль» (4:0) был забит невероятный гол.

Героем стал 23-летний полузащитник Матео Коронель, который поразил ворота соперников с расстояния в 70,2 м.

Отметим, что сделал он это в компенсированное время ко второму тайму.

Гол Коронеля

Обзор матча