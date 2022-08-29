Александр ПИХАЛЕНОК: «Цель Днепра-1 - топ-3. Про чемпионство не говорили»

Лидер «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал о том, что руководство поставило перед командой задачу попасть в топ-3 УПЛ. Несмотря на победу над «Динамо» 3:0, о чемпионстве речь пока не идет.

– Какие эмоции были в раздевалке после матча? Что сказал Кучер?

– В раздевалке была шикарная атмосфера. Нам была очень нужна эта победа после двух поражений в Лиге Европы. Думаю, она придаст нам сил и уверенности в себе и, дай Бог, чтобы это передалось на следующие матчи.

Кучер нас поблагодарил за игру и сказал, что мы выполнили всё, о чем договаривались до матча.

– Какая перед «Днепром-1» стоит цель в этом сезоне?

– Наша цель минимум в УПЛ – попасть в тройку призеров, а там будем смотреть. А в Лиге конференций – выйти из группы.

– «Днепр-1» разгромил «Динамо» 3:0. За чемпионство побороться не задумывались?

– Посмотрим, как будет дальше. Пока руководство нам такой цели не озвучивало. Но думаю, минимум в тройке «Днепр-1» обязан быть.