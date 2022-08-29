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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Цель Днепра-1 - топ-3. Про чемпионство не говорили»
Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 18:56 |
369
2

Александр ПИХАЛЕНОК: «Цель Днепра-1 - топ-3. Про чемпионство не говорили»

Хавбек рассказал о целях команды на сезон

29 августа 2022, 18:56 |
369
2
Александр ПИХАЛЕНОК: «Цель Днепра-1 - топ-3. Про чемпионство не говорили»
ФК Днепр-1

Лидер «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал о том, что руководство поставило перед командой задачу попасть в топ-3 УПЛ. Несмотря на победу над «Динамо» 3:0, о чемпионстве речь пока не идет.

– Какие эмоции были в раздевалке после матча? Что сказал Кучер?

– В раздевалке была шикарная атмосфера. Нам была очень нужна эта победа после двух поражений в Лиге Европы. Думаю, она придаст нам сил и уверенности в себе и, дай Бог, чтобы это передалось на следующие матчи.

Кучер нас поблагодарил за игру и сказал, что мы выполнили всё, о чем договаривались до матча.

– Какая перед «Днепром-1» стоит цель в этом сезоне?

– Наша цель минимум в УПЛ – попасть в тройку призеров, а там будем смотреть. А в Лиге конференций – выйти из группы.

– «Днепр-1» разгромил «Динамо» 3:0. За чемпионство побороться не задумывались?

– Посмотрим, как будет дальше. Пока руководство нам такой цели не озвучивало. Но думаю, минимум в тройке «Днепр-1» обязан быть.

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Источник FanDay
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Комментарии 2
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Владимир Дьяков
Интересно послушать этого Пихаленка, через пару, тройку игр.
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