Александр ЗУБКОВ: «Физически я еще не готов, но приятно вернуться в Шахтер»

Вингер «Шахтера» Александр Зубков рассказал о своем возвращении в команду по итогам матча с «Кривбассом» (1:0).

«Дебют был еще лет 6 назад, если не больше. Но приятно вернуться в команду, вернуться на поле. Была травма, и я сейчас вернулся. Физически я не готов к сезону, так что нужно работать дальше. Эмоционально я готов, а физические кондиции нужно подтягивать. С партнерами еще не достигли взаимопонимания, будем улучшать сыгранность».

«Главное, что набрали 3 очка. Кроме того, хотел бы поздравить болельщиков Донецка. Я еще помню с детства, что весь город гуляет в День Шахтера, но все понимают, что сейчас происходит».

«С праздником наших фанов из Донецка и всей Украины», - заявил Зубков.