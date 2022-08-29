Александр ЗУБКОВ: «Физически я еще не готов, но приятно вернуться в Шахтер»
Игрок только недавно восстановился после травмы
Вингер «Шахтера» Александр Зубков рассказал о своем возвращении в команду по итогам матча с «Кривбассом» (1:0).
«Дебют был еще лет 6 назад, если не больше. Но приятно вернуться в команду, вернуться на поле. Была травма, и я сейчас вернулся. Физически я не готов к сезону, так что нужно работать дальше. Эмоционально я готов, а физические кондиции нужно подтягивать. С партнерами еще не достигли взаимопонимания, будем улучшать сыгранность».
«Главное, что набрали 3 очка. Кроме того, хотел бы поздравить болельщиков Донецка. Я еще помню с детства, что весь город гуляет в День Шахтера, но все понимают, что сейчас происходит».
«С праздником наших фанов из Донецка и всей Украины», - заявил Зубков.
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