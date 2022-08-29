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Англия
29 августа 2022, 15:44 | Обновлено 29 августа 2022, 15:47
808
0

ВИДЕО. Швед в Шахтере, МЮ ждет звезду Аякса, ставим на Динамо

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

29 августа 2022, 15:44 | Обновлено 29 августа 2022, 15:47
808
0
ВИДЕО. Швед в Шахтере, МЮ ждет звезду Аякса, ставим на Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
2. МЮ близок к покупке лидера Аякса
3. Металлист 1925 года потролил Динамо за поражение
4. Прогноз на матч Александрия – Динамо

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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