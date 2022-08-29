Англия29 августа 2022, 15:44 | Обновлено 29 августа 2022, 15:47
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ВИДЕО. Швед в Шахтере, МЮ ждет звезду Аякса, ставим на Динамо
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
29 августа 2022, 15:44 | Обновлено 29 августа 2022, 15:47
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1. Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
2. МЮ близок к покупке лидера Аякса
3. Металлист 1925 года потролил Динамо за поражение
4. Прогноз на матч Александрия – Динамо
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