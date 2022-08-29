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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: В ворота Динамо залетело все, что не залетело на Кипре
Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 15:30 | Обновлено 29 августа 2022, 15:35
335
1

Александр ПИХАЛЕНОК: В ворота Динамо залетело все, что не залетело на Кипре

Хавбек доволен победой над фаворитом

29 августа 2022, 15:30 | Обновлено 29 августа 2022, 15:35
335
1
Александр ПИХАЛЕНОК: В ворота Динамо залетело все, что не залетело на Кипре
ФК Днепр-1

Хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок оценил победу 3:0 над «Динамо» в матче УПЛ после того, как команда вылетела из Лиги Европы.

– Александр, после игры эмоции явно не такие, какие были три дня назад.

– Да, конечно (улыбается). По моему мнению, залетело все, что не залетело в ворота соперника на Кипре. Результат очень удовлетворяет и теперь будем готовиться к следующим матчам.

– Откровенно говоря, мало кто ожидал такого результата. Как вы сами настраивались на эту игру?

– Мы каждый матч настраиваемся на победу, так у нас всегда. Мы очень организованно сыграли. Все что от нас требовал Александр Николаевич Кучер – все нам удалось.

– Насколько трудно было восстановиться после матча на Кипре, и насколько эта победа придаст уверенность?

– Победа, безусловно, придаст силы и настроения в команде. Да, было тяжело, ведь мы играли в четверг, потом был перелет, переезды, но мы собрались с силами и победили.

– Можно ли эту победу считать реабилитацией после вылета от АЕКа или это разные вещи?

– Трудно сказать, это все-таки разные турниры. Мы готовимся к каждому матчу.

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Источник СК Днепр-1
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veter
Вот и мне так подумалось. Закон сохранения энергии. Теперь Динамо где то прорвёт. Может и с Зарёй...
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