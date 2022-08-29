Украина. Премьер лига29 августа 2022, 13:17 | Обновлено 29 августа 2022, 13:50
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Металлист – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 августа в 13:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги
29 августа 2022, 13:17 | Обновлено 29 августа 2022, 13:50
444
0
29 августа в 13:00 в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист» и «Ингулец».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Ужгороде на стадионе «Авангард».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Металлист – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводят телеканал Setanta Sports и УНИАН.
События матча
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Коркишко (Металлист).
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