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Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 13:17 | Обновлено 29 августа 2022, 13:50
444
0

Металлист – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 августа в 13:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги

29 августа 2022, 13:17 | Обновлено 29 августа 2022, 13:50
444
0
Металлист – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист Харьков

29 августа в 13:00 в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист» и «Ингулец».

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Матч проходит в Ужгороде на стадионе «Авангард».

Металлист – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят телеканал Setanta Sports и УНИАН.

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События матча

6’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Коркишко (Металлист).
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Источник Sport.ua
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