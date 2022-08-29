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  4. Андре УОРД: «Нельзя сбрасывать Усика со счетов»
Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 15:19 | Обновлено 29 августа 2022, 15:23
697
0

Андре УОРД: «Нельзя сбрасывать Усика со счетов»

Известный в прошлом боксер допускает, что украинец может победить Тайсона Фьюри

29 августа 2022, 15:19 | Обновлено 29 августа 2022, 15:23
697
0
Андре УОРД: «Нельзя сбрасывать Усика со счетов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд поделился мыслями о возможном бою обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри с чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александром Усиком.

«Ни в коем случае нельзя сбрасывать Усика со счетов, но Тайсон Фьюри – не Энтони Джошуа. У Фьюри есть любительский опыт. Тайсон – большой, у него отличный размах рук, и он знает, как его использовать. В стиле Фьюри нет противоречий.

Мы видели, как Тайсон поднялся с конваса в бою против такого панчера, как Деонте Вайлдер. Он пропускал мощные удары, нокаутированные большинством бойцов. Фьюри нашел способ подняться, закусил капу, придерживался плана на бой и победил.

Я не думаю, что будет какая-то разница в его поединке с Усиком, но это бой, интригующий из-за набора навыков обоих боксеров. Впрочем, они отличаются габаритами», - сказал Уорд.

Напомним, в прошлом бою украинец во второй раз победил другого британца Энтони Джошуа. Украинский чемпион успешно защитил четыре пояса, да еще и забрал вакантный титул The Ring.

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Андре Уорд Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри
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Источник Boxingnews24
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