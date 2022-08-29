Украина. Премьер лига29 августа 2022, 12:15 |
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Известны дата, время и место проведения матча Заря – Динамо
Встреча состоится в Киеве
29 августа 2022, 12:15 |
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Стали известны дата, время и место проведения матча 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» встретится с луганской «Зарей».
Номинально выездной для столичной команды матч состоится в субботу, 3 сентября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало игры – в 13:00.
Трансляция матча «Заря» – «Динамо» запланирована на телеканале 2+2.
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Ну это точно что бы запутать вражескую разведку. имхо