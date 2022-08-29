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Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 12:15 |
831
1

Известны дата, время и место проведения матча Заря – Динамо

Встреча состоится в Киеве

29 августа 2022, 12:15 |
831
1
Известны дата, время и место проведения матча Заря – Динамо
ФК Динамо Киев

Стали известны дата, время и место проведения матча 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» встретится с луганской «Зарей».

Номинально выездной для столичной команды матч состоится в субботу, 3 сентября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало игры – в 13:00.

Трансляция матча «Заря» – «Динамо» запланирована на телеканале 2+2.

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Заря - Динамо Заря Луганск Динамо Киев Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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veter
Опа ча. Это значит баблы уже поломались и можно играть в своих половинках УПЛ где угодно? Теперь Шахтёр сошлют во Львов, а Ингулец в Ужгород?
Ну это точно что бы запутать вражескую разведку. имхо
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