Известны дата, время и место проведения матча Заря – Динамо

Стали известны дата, время и место проведения матча 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» встретится с луганской «Зарей».

Номинально выездной для столичной команды матч состоится в субботу, 3 сентября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало игры – в 13:00.

Трансляция матча «Заря» – «Динамо» запланирована на телеканале 2+2.