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ATP
29 августа 2022, 11:37 | Обновлено 29 августа 2022, 11:44
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Снова прошел первый круг. Марченко вышел в 1/8 финала турнира в Таиланде

Украинец уверенно обыграл представителя Израиля

29 августа 2022, 11:37 | Обновлено 29 августа 2022, 11:44
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0
Снова прошел первый круг. Марченко вышел в 1/8 финала турнира в Таиланде
ФТУ. Илья Марченко

В 1/16 финала хардового челленджера в Нонтхабури (Таиланд) украинский теннисист Илья Марченко (АТР 307) обыграл Ишая Олиэля (Израиль, АТР 355) в двух сетах за 1 час и 24 минуты.

АТР челленджер Нонтхабури (Таиланд). Хард. 1/16 финала

Илья Марченко (Украина) – Ишай Олиэль (Израиль) – 6:3, 6:2

Это уже второй подряд челленджер на этих кортах в Нонтхабури. На прошлой неделе Илья также вышел в 1/8 финала, где уступил будущему финалисту Ли Нам Хоангу (Вьетнам, ATP 290). Отметим, что это 5-й турнир подряд для Ильи, на котором он успешно проходит первый круг.

Далее Марченко сыграет с победителем матча Омар Ясака (Австралия, ATP 367) – Праджнеш Гуннесваран (Индия, ATP 329).

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Илья Марченко ATP Нонтхабури Ишай Олиэль
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Источник Sport.ua
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