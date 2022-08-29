Снова прошел первый круг. Марченко вышел в 1/8 финала турнира в Таиланде

В 1/16 финала хардового челленджера в Нонтхабури (Таиланд) украинский теннисист Илья Марченко (АТР 307) обыграл Ишая Олиэля (Израиль, АТР 355) в двух сетах за 1 час и 24 минуты.

АТР челленджер Нонтхабури (Таиланд). Хард. 1/16 финала

Илья Марченко (Украина) – Ишай Олиэль (Израиль) – 6:3, 6:2

Это уже второй подряд челленджер на этих кортах в Нонтхабури. На прошлой неделе Илья также вышел в 1/8 финала, где уступил будущему финалисту Ли Нам Хоангу (Вьетнам, ATP 290). Отметим, что это 5-й турнир подряд для Ильи, на котором он успешно проходит первый круг.

Далее Марченко сыграет с победителем матча Омар Ясака (Австралия, ATP 367) – Праджнеш Гуннесваран (Индия, ATP 329).