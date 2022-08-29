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Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 11:29 | Обновлено 29 августа 2022, 12:48
588
6

Безальтернативный кандидат. Павелко планируют переизбрать еще на 5 лет

А с телепулом уже разобрались?

29 августа 2022, 11:29 | Обновлено 29 августа 2022, 12:48
588
6
Безальтернативный кандидат. Павелко планируют переизбрать еще на 5 лет
УАФ. Андрей Павелко

В Доме футбола планируется отчетно-избирательный конгресс, на котором будет переизбран нынешний президент УАФ Андрей Павелко на новый 5-летний срок. Об этом сообщил спортивный журналист Роман Бебех.

«Точной даты выборов пока нет, но в планах вторая половина сентября.

Напомним, что Андрей Васильевич руководит нашим футболом с 2015 года. И если его переизберут (а вероятность этого 99%, если не включаются политические факторы), то он будет возглавлять украинский футбол 12 лет.

Из-за полномасштабной войны выборы президента УАФ были перенесены с марта на неопределенный срок.

Кроме Павелко, никто другой не подал свою кандидатуру», – написал Бебех в телеграме.

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола выборы президента УАФ
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Источник Бомбардир
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Комментарии 6
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Олександр Чернокур
Павелко это коррупционер .в нормальной стране уже давно сидел бы а здесь снова выберут 
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+3
KOT
Наш футбол в полной жопе с этим павелко, а они и дальше его выбирают, страна гребанных коррупционеров 
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+1
Злий Глобинець
Зараз тут почнуть гнати на Павелка - і такий він, і сякий... А у вас інша кандидатура є? То запропонуйте! Озвучте, кого ви бачите на посаді глави УАФ?
Декілька років тому, під час виборів українського омбудсмена, в парламент внесли дві кандидатури: Людмили Денисової - від парламентських фракцій, і Євгенія Захарова - від громадських і правозахисних організацій України. Простіше кажучи, від громадськості. І хоч останнього не затвердили на цю посаду, але головне, що кандидат від громадськості все ж був!
От якщо ми такі організовані і дружні, поступово стаємо політичною нацією, то давайте не "гавкати", а пропонувати консолідовану кандидатуру від усіх уболівальників, яка б влаштовувала і фанів ШД, і ДК, і дніпровців, і харків'ян, і львів'ян.
А не можете нічого запропонувати - краще сидіть мовчки!
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0
gajvir
Вибори під час війни ??? В УАФ свої закони , відмінні від законів держави Україна ??? Це головне , що зараз потрібно українському футболу ??? Ненажерливі свині......
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0
Rolan Stkomarovskiy
В цих персонажі вже нічого людського не залишилося: ні честі, ні совісті, ні моралі, ні сміливості.
Кодло корупціонерів та крадіїв, які злякилися війни та потікали хто в ЄС, хто в Буковель, хто у Винники. 
Виявляється, що вся їх крутість та відважнсть кудись зникли. Це в мирному часі вони можуть їздити бухими, на швидкості 200 і показувати, що вони боги. А під час війни ці боязливі пацюки позалазили в нори, що ніхто навіть не знає, а де ж ці "леви" з мирного життя.
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0
Хутин Пуйло
Это дичь...
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0
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