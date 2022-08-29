Безальтернативный кандидат. Павелко планируют переизбрать еще на 5 лет

В Доме футбола планируется отчетно-избирательный конгресс, на котором будет переизбран нынешний президент УАФ Андрей Павелко на новый 5-летний срок. Об этом сообщил спортивный журналист Роман Бебех.

«Точной даты выборов пока нет, но в планах вторая половина сентября.

Напомним, что Андрей Васильевич руководит нашим футболом с 2015 года. И если его переизберут (а вероятность этого 99%, если не включаются политические факторы), то он будет возглавлять украинский футбол 12 лет.

Из-за полномасштабной войны выборы президента УАФ были перенесены с марта на неопределенный срок.

Кроме Павелко, никто другой не подал свою кандидатуру», – написал Бебех в телеграме.