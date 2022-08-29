Безальтернативный кандидат. Павелко планируют переизбрать еще на 5 лет
А с телепулом уже разобрались?
В Доме футбола планируется отчетно-избирательный конгресс, на котором будет переизбран нынешний президент УАФ Андрей Павелко на новый 5-летний срок. Об этом сообщил спортивный журналист Роман Бебех.
«Точной даты выборов пока нет, но в планах вторая половина сентября.
Напомним, что Андрей Васильевич руководит нашим футболом с 2015 года. И если его переизберут (а вероятность этого 99%, если не включаются политические факторы), то он будет возглавлять украинский футбол 12 лет.
Из-за полномасштабной войны выборы президента УАФ были перенесены с марта на неопределенный срок.
Кроме Павелко, никто другой не подал свою кандидатуру», – написал Бебех в телеграме.
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Декілька років тому, під час виборів українського омбудсмена, в парламент внесли дві кандидатури: Людмили Денисової - від парламентських фракцій, і Євгенія Захарова - від громадських і правозахисних організацій України. Простіше кажучи, від громадськості. І хоч останнього не затвердили на цю посаду, але головне, що кандидат від громадськості все ж був!
От якщо ми такі організовані і дружні, поступово стаємо політичною нацією, то давайте не "гавкати", а пропонувати консолідовану кандидатуру від усіх уболівальників, яка б влаштовувала і фанів ШД, і ДК, і дніпровців, і харків'ян, і львів'ян.
А не можете нічого запропонувати - краще сидіть мовчки!
Кодло корупціонерів та крадіїв, які злякилися війни та потікали хто в ЄС, хто в Буковель, хто у Винники.
Виявляється, що вся їх крутість та відважнсть кудись зникли. Це в мирному часі вони можуть їздити бухими, на швидкості 200 і показувати, що вони боги. А під час війни ці боязливі пацюки позалазили в нори, що ніхто навіть не знає, а де ж ці "леви" з мирного життя.