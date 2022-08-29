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  4. Обамеянга ограбили и избили в Испании
Испания
29 августа 2022, 11:08 |
165
0

Обамеянга ограбили и избили в Испании

Полиция уже начала расследование

29 августа 2022, 11:08 |
165
0
Обамеянга ограбили и избили в Испании
Instagram. Пьер-Эмерик Обамеянг

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг был ограблен и избит сегодня ночью в своем доме в Кастельдефельсе (Каталония, Испания).

Сообщается, что около часа ночи по меньшей мере четверо мужчин забрались в сад, угрожали Обамеянгу огнестрельным оружием и железными прутьями, а также избили его.

Воры запугивали потерпевшего и его жену оружием, пока им не удалось открыть сейф, из которого они забрали несколько драгоценностей. По словам нескольких свидетелей, преступники скрылись на белом Audi A3.

По словам источников в полиции, жена футболиста сообщила в полицию о случившемся. Полиция уже начала поиски воров.

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Пьер-Эмерик Обамеянг ограбление Барселона
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Источник El Pais
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