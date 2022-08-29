Обамеянга ограбили и избили в Испании
Полиция уже начала расследование
Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг был ограблен и избит сегодня ночью в своем доме в Кастельдефельсе (Каталония, Испания).
Сообщается, что около часа ночи по меньшей мере четверо мужчин забрались в сад, угрожали Обамеянгу огнестрельным оружием и железными прутьями, а также избили его.
Воры запугивали потерпевшего и его жену оружием, пока им не удалось открыть сейф, из которого они забрали несколько драгоценностей. По словам нескольких свидетелей, преступники скрылись на белом Audi A3.
По словам источников в полиции, жена футболиста сообщила в полицию о случившемся. Полиция уже начала поиски воров.
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