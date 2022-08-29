Интересная политика Барселоны. Алонсо придет, но зарплаты снизят

Основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген согласился на понижение зарплаты ради того, чтоб клуб смог подписать новых игроков, в частности Маркоса Алонсо.

Кроме того, предложение по снижению зарплаты на 35-40% было сделано и Френки де Йонгу, который еще не ответил на него, сообщает Жерар Морено в своем Twitter.

Отметим, что первым из согласившихся на понижение зарплаты стал Жерар Пике, которому уже дважды урезали ее за последний год.