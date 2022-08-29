Интересная политика Барселоны. Алонсо придет, но зарплаты снизят
Все для усиления клуба
Основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген согласился на понижение зарплаты ради того, чтоб клуб смог подписать новых игроков, в частности Маркоса Алонсо.
Кроме того, предложение по снижению зарплаты на 35-40% было сделано и Френки де Йонгу, который еще не ответил на него, сообщает Жерар Морено в своем Twitter.
Отметим, что первым из согласившихся на понижение зарплаты стал Жерар Пике, которому уже дважды урезали ее за последний год.
El #F5 de @JijantesFC del #mercatoFCB— Gerard Romero (@gerardromero) August 28, 2022
☎️ La llamada del Atleti a Marcos Alonso
⬇️ Las rebajas de Frenkie y Ter Stegen
🕵🏻 Operación salida pic.twitter.com/Hmzp3fkG6B
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