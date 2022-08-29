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Испания
29 августа 2022, 09:20 |
410
0

Интересная политика Барселоны. Алонсо придет, но зарплаты снизят

Все для усиления клуба

29 августа 2022, 09:20 |
410
0
Интересная политика Барселоны. Алонсо придет, но зарплаты снизят
Instagram. Тер Штеген и Френки Де Йонг

Основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген согласился на понижение зарплаты ради того, чтоб клуб смог подписать новых игроков, в частности Маркоса Алонсо.

Кроме того, предложение по снижению зарплаты на 35-40% было сделано и Френки де Йонгу, который еще не ответил на него, сообщает Жерар Морено в своем Twitter. 

Отметим, что первым из согласившихся на понижение зарплаты стал Жерар Пике, которому уже дважды урезали ее за последний год.

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