ПСЖ отыгрался в матче против Монако. Неймар реализовал пенальти

28 августа состоялись поединки 4-го тура французской Лиги 1.

В матче 4-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома сыграл вничью с «Монако» со счетом 1:1.

Для гостей счет открыл форвард Кевин Фолланд. Во втором тайме парижане смогли отыграться, когда бразилец Неймар реализовал пенальти.

«ПСЖ» имеет 10 очков из 12 и удерживает лидирующую позицию в Лиге 1.

Лига 1. 4-й тур

ПСЖ – Монако – 1:1 (Неймар, 70, пен – Фолланд, 20)

Нант – Тулуза – 3:1

Брест – Монпелье – 0:7

Лорьян – Клермон – 2:1

Ницца – Марсель – 0:3

Труа – Анже – 3:1

Реймс – Лион – 1:1