ПСЖ отыгрался в матче против Монако. Неймар реализовал пенальти
28 августа состоялись поединки 4-го тура французской Лиги 1
28 августа состоялись поединки 4-го тура французской Лиги 1.
В матче 4-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома сыграл вничью с «Монако» со счетом 1:1.
Для гостей счет открыл форвард Кевин Фолланд. Во втором тайме парижане смогли отыграться, когда бразилец Неймар реализовал пенальти.
«ПСЖ» имеет 10 очков из 12 и удерживает лидирующую позицию в Лиге 1.
Лига 1. 4-й тур
ПСЖ – Монако – 1:1 (Неймар, 70, пен – Фолланд, 20)
Нант – Тулуза – 3:1
Брест – Монпелье – 0:7
Лорьян – Клермон – 2:1
Ницца – Марсель – 0:3
Труа – Анже – 3:1
Реймс – Лион – 1:1
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