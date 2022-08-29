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Франция
29 августа 2022, 00:43 | Обновлено 29 августа 2022, 01:12
140
0

ПСЖ отыгрался в матче против Монако. Неймар реализовал пенальти

28 августа состоялись поединки 4-го тура французской Лиги 1

29 августа 2022, 00:43 | Обновлено 29 августа 2022, 01:12
140
0
ПСЖ отыгрался в матче против Монако. Неймар реализовал пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

28 августа состоялись поединки 4-го тура французской Лиги 1.

В матче 4-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома сыграл вничью с «Монако» со счетом 1:1.

Для гостей счет открыл форвард Кевин Фолланд. Во втором тайме парижане смогли отыграться, когда бразилец Неймар реализовал пенальти.

«ПСЖ» имеет 10 очков из 12 и удерживает лидирующую позицию в Лиге 1.

Лига 1. 4-й тур

ПСЖ – Монако – 1:1 (Неймар, 70, пен – Фолланд, 20)

Нант – Тулуза – 3:1

Брест – Монпелье – 0:7

Лорьян – Клермон – 2:1

Ницца – Марсель – 0:3

Труа – Анже – 3:1

Реймс – Лион – 1:1

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Монако Лига 1 чемпионат Франции по футболу ПСЖ ПСЖ - Монако Неймар Кевин Фолланд
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Источник Sport.ua
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