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Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 23:35 | Обновлено 28 августа 2022, 23:43
1092
1

Металлист 1925 потроллил Динамо за поражение. Ворскла получила бонус

«Динамо» потерпело сокрушительное фиаско, пропустив три мяча от «Днепра-1»

28 августа 2022, 23:35 | Обновлено 28 августа 2022, 23:43
1092
1
Металлист 1925 потроллил Динамо за поражение. Ворскла получила бонус
СК Днепр-1

Харьковский «Металлист 1925» потроллил «Динамо» за поражение во втором туре УПЛ

В твиттере харьковского клуба опубликовано сообщение: «Поздравляем Ворсклу с повышением в турнирной таблице».

Киевское «Динамо» потерпело сокрушительное фиаско, пропустив три мяча от «Днепра-1» (0:3).

При этом киевляне из-за плохой разницы мячей опустились на последнюю 16-ю строку турнирной таблицы, а «Ворскла» поднялась с 15-й на 14-ю.

Турнирная таблица УПЛ на 28 августа

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Mel Yar
Не списуйте у Трибуни. Ніхто там про Динамо не думав. Там відсилка лиш до таблиці догори ногами, яку вчора постила Ворскла на своїх сторінках
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