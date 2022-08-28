Металлист 1925 потроллил Динамо за поражение. Ворскла получила бонус

Харьковский «Металлист 1925» потроллил «Динамо» за поражение во втором туре УПЛ

В твиттере харьковского клуба опубликовано сообщение: «Поздравляем Ворсклу с повышением в турнирной таблице».

Киевское «Динамо» потерпело сокрушительное фиаско, пропустив три мяча от «Днепра-1» (0:3).

При этом киевляне из-за плохой разницы мячей опустились на последнюю 16-ю строку турнирной таблицы, а «Ворскла» поднялась с 15-й на 14-ю.

Вітаємо @vorsklacomua з підвищенням у турнірній таблиці! — FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) August 28, 2022

Турнирная таблица УПЛ на 28 августа