Металлист 1925 потроллил Динамо за поражение. Ворскла получила бонус
«Динамо» потерпело сокрушительное фиаско, пропустив три мяча от «Днепра-1»
Харьковский «Металлист 1925» потроллил «Динамо» за поражение во втором туре УПЛ
В твиттере харьковского клуба опубликовано сообщение: «Поздравляем Ворсклу с повышением в турнирной таблице».
Киевское «Динамо» потерпело сокрушительное фиаско, пропустив три мяча от «Днепра-1» (0:3).
При этом киевляне из-за плохой разницы мячей опустились на последнюю 16-ю строку турнирной таблицы, а «Ворскла» поднялась с 15-й на 14-ю.
Вітаємо @vorsklacomua з підвищенням у турнірній таблиці!— FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) August 28, 2022
Турнирная таблица УПЛ на 28 августа
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