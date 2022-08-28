Украина. Премьер лига28 августа 2022, 17:30 | Обновлено 28 августа 2022, 17:32
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Попов травмировался в начале матча с Днепром-1
Защитник киевского клуба был вынужден покинуть поле
28 августа 2022, 17:30 | Обновлено 28 августа 2022, 17:32
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Защитник киевского «Динамо» Денис Попов не смог доиграть матч второго тура УПЛ против «Днепра-1».
Уже в начале встречи 23-летний футболист получил повреждение плеча и на 13-й минуте был заменен Александром Сиротой.
В апреле Денис вернулся после тяжелой травмы колена.
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