Попов травмировался в начале матча с Днепром-1

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов не смог доиграть матч второго тура УПЛ против «Днепра-1».

Уже в начале встречи 23-летний футболист получил повреждение плеча и на 13-й минуте был заменен Александром Сиротой.

В апреле Денис вернулся после тяжелой травмы колена.