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Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 17:30 | Обновлено 28 августа 2022, 17:32
733
0

Попов травмировался в начале матча с Днепром-1

Защитник киевского клуба был вынужден покинуть поле

28 августа 2022, 17:30 | Обновлено 28 августа 2022, 17:32
733
0
Попов травмировался в начале матча с Днепром-1
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов не смог доиграть матч второго тура УПЛ против «Днепра-1».

Уже в начале встречи 23-летний футболист получил повреждение плеча и на 13-й минуте был заменен Александром Сиротой.

В апреле Денис вернулся после тяжелой травмы колена.

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Источник Sport.ua
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