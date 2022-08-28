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Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 16:02 | Обновлено 28 августа 2022, 16:09
3010
0

Стали известны стартовые составы на матч Динамо – Днепр-1

Встреча начнется в 17:00

28 августа 2022, 16:02 | Обновлено 28 августа 2022, 16:09
3010
0
Стали известны стартовые составы на матч Динамо – Днепр-1
ФК Динамо Киев

28 августа в 17:00 в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги сыграют «Динамо» и «Днепр-1».

Стартовые составы:

«Динамо»: Бущан – Кравченко, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Буяльский, Шепелев, Беседин.

«Днепр-1»: Валеф, Танчик, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Бабенко, Бланко, Громов, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

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Источник Sport.ua
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