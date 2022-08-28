Рейтинг WTA. Калинина вернула статус первой ракетки Украины
В первой десятке состоялось одно изменение
Женщины сыграли последние турниры перед Открытым чемпионатом США по теннису и WTA уже опубликовала свежий рейтинг.
В первой десятке состоялось одно изменение – Дарья Касаткина и Гарбинье Мугуруса поменялись местами.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Ангелина Калинина вернула себе звание первой ракетки Украины. На 7 позиций спрогрессировала Марта Костюк, Леся Цуренко добавила две строчки, а Дарья Снигур повторила личный рекорд. У Даяны Ястремской и Катерины Байндл ничего не изменилось.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке Касаткина после победы в Гранби ворвалась в первую тройку.
Чемпионская гонка WTA
В Чемпионской гонке свои позиции улучшили Марта Костюк и Надежда Киченок, у остальных либо ничего не поменялось, либо стало хуже.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua – о вероятном уходе украинца из португальского клуба
Данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ