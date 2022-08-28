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WTA
28 августа 2022, 16:25 | Обновлено 28 августа 2022, 16:26
127
0

Рейтинг WTA. Калинина вернула статус первой ракетки Украины

В первой десятке состоялось одно изменение

28 августа 2022, 16:25 | Обновлено 28 августа 2022, 16:26
127
0
Рейтинг WTA. Калинина вернула статус первой ракетки Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Женщины сыграли последние турниры перед Открытым чемпионатом США по теннису и WTA уже опубликовала свежий рейтинг.

В первой десятке состоялось одно изменение – Дарья Касаткина и Гарбинье Мугуруса поменялись местами.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Ангелина Калинина вернула себе звание первой ракетки Украины. На 7 позиций спрогрессировала Марта Костюк, Леся Цуренко добавила две строчки, а Дарья Снигур повторила личный рекорд. У Даяны Ястремской и Катерины Байндл ничего не изменилось.

Украинки в рейтинге WTA


В Чемпионской гонке Касаткина после победы в Гранби ворвалась в первую тройку.

Чемпионская гонка WTA

В Чемпионской гонке свои позиции улучшили Марта Костюк и Надежда Киченок, у остальных либо ничего не поменялось, либо стало хуже.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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рейтинг WTA Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Дарья Касаткина
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Источник Sport.ua
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