Рейтинг WTA. Калинина вернула статус первой ракетки Украины

Женщины сыграли последние турниры перед Открытым чемпионатом США по теннису и WTA уже опубликовала свежий рейтинг.

В первой десятке состоялось одно изменение – Дарья Касаткина и Гарбинье Мугуруса поменялись местами.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Ангелина Калинина вернула себе звание первой ракетки Украины. На 7 позиций спрогрессировала Марта Костюк, Леся Цуренко добавила две строчки, а Дарья Снигур повторила личный рекорд. У Даяны Ястремской и Катерины Байндл ничего не изменилось.

Украинки в рейтинге WTA





В Чемпионской гонке Касаткина после победы в Гранби ворвалась в первую тройку.

Чемпионская гонка WTA

В Чемпионской гонке свои позиции улучшили Марта Костюк и Надежда Киченок, у остальных либо ничего не поменялось, либо стало хуже.

Украинки в Чемпионской гонке WTA