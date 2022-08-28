ФОТО. Шахтер вышел на матч с Кривбассом в патриотических футболках

На матч второго тура УПЛ против «Кривбасса» футболисты «Шахтера» вышли в футболках, посвященных Донецку.

Игроки надели футболки с надписью: «Донецк. Солнце Украины встает на Донбассе».

Перед началом матча вся команда сфотографировалась с флагом Украины.

Отметим, что сегодня День города Донецка, а также День шахтера.