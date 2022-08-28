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  4. ФОТО. Шахтер вышел на матч с Кривбассом в патриотических футболках
Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 15:40 | Обновлено 28 августа 2022, 16:19
2284
1

ФОТО. Шахтер вышел на матч с Кривбассом в патриотических футболках

Сегодня празднуется День города Донецка, а также День шахтера.

28 августа 2022, 15:40 | Обновлено 28 августа 2022, 16:19
2284
1
ФОТО. Шахтер вышел на матч с Кривбассом в патриотических футболках
ФК Шахтер Донецк

На матч второго тура УПЛ против «Кривбасса» футболисты «Шахтера» вышли в футболках, посвященных Донецку.

Игроки надели футболки с надписью: «Донецк. Солнце Украины встает на Донбассе».

Перед началом матча вся команда сфотографировалась с флагом Украины.

Отметим, что сегодня День города Донецка, а также День шахтера.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Володимир Олійник
на скільки це щиро?бо я ще памятаю фотки із сепарами
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