Украина. Премьер лига28 августа 2022, 15:26 |
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ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Днепром-1
Киевляне сегодня проведут стартовый для себя матч в чемпионате
28 августа 2022, 15:26 |
628
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Киевское «Динамо» провело тренировку в преддверии матча с СК «Днепром-1».
Поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги начнется 28 августа в 17.00.
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