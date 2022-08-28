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  4. ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Днепром-1
Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 15:26 |
628
0

ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Днепром-1

Киевляне сегодня проведут стартовый для себя матч в чемпионате

28 августа 2022, 15:26 |
628
0
ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Днепром-1
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провело тренировку в преддверии матча с СК «Днепром-1».

Поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги начнется 28 августа в 17.00.

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Источник ФК Динамо Киев
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