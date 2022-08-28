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Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 14:23 | Обновлено 28 августа 2022, 14:35
1752
1

Шахтер – Кривбасс. Стартовые составы на матч 2-го тура УПЛ

Шахтер снова с бразильцем в составе

28 августа 2022, 14:23 | Обновлено 28 августа 2022, 14:35
1752
1
Шахтер – Кривбасс. Стартовые составы на матч 2-го тура УПЛ
ФК Шахтер

В 15:00 по Киеву стартует матч 2-го тура сезона УПЛ 2022/23 между «Шахтером» и «Кривбасом». Тренеры определили стартовые составы на матч:

Шахтер: Трубин, Тейлор, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Петряк, Мудрик, Сикан

Запасные: Шевченко, Пятов, Бондар, Конопля, Козик, Корниенко, Тотовицкий, Зубков, Джурасек, Топалов, Очеретько, Кулаков

Кривбас: Сарнавский, Стецков, Вернидуб, Якимец, Опанасенко, Семенов, Хомченовский, Хобленко, Татарков, Волошин, Устименко

Запасные: Клищук, Хома, Зотько, Рябов, Попчук, Шевченко, Банада, Понедельник, Дебелко, Кораблин

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Источник Sport.ua
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