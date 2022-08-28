Алексей Крутых – Лукас Герх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала челленджера в Праге
28 августа украинский теннисист Алексей Крутых (№271 ATP) сразится за победу на челлендлжере в Праге.
В матче за титул украинец сыграет против немецкого теннисиста Лукаса Герха (№383 ATP).
Начало матча в 12:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок получил небольшое повреждение
Виктор «Фауст» Выхрист вновь покинул ринг победителем