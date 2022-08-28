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ATP
28 августа 2022, 12:10 | Обновлено 28 августа 2022, 12:19
191
0

Алексей Крутых – Лукас Герх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала челленджера в Праге

28 августа 2022, 12:10 | Обновлено 28 августа 2022, 12:19
191
0
Алексей Крутых – Лукас Герх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Алексей Крутых

28 августа украинский теннисист Алексей Крутых (№271 ATP) сразится за победу на челлендлжере в Праге.
 
В матче за титул украинец сыграет против немецкого теннисиста Лукаса Герха (№383 ATP).

Начало матча в 12:10 по Киеву. 

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Источник Sport.ua
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