Алексей Крутых – Лукас Герх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 августа украинский теннисист Алексей Крутых (№271 ATP) сразится за победу на челлендлжере в Праге.



В матче за титул украинец сыграет против немецкого теннисиста Лукаса Герха (№383 ATP).

Начало матча в 12:10 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.