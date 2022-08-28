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Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 11:20 | Обновлено 28 августа 2022, 11:44
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0

Легионер Динамо дебютировал в чемпионате Саудовской Аравии

Жерсон Родригес провел на поле практически весь матч

28 августа 2022, 11:20 | Обновлено 28 августа 2022, 11:44
1110
0
Легионер Динамо дебютировал в чемпионате Саудовской Аравии
ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Люксембургский полузащитник «Динамо» Жерсон Родригеш, выступающий на правах аренды за «Аль-Вехду», дебютировал за новую команду в чемпионате Саудовской Аравии.

Жерсон вышел в стартовом составе на игру 1-го тура местного первенства с «Аль-Насром» и провел на поле практически весь матч. Отличиться результативными действиями он не смог.

Команда Жерсона Родригеша проиграла со счетом 0:1.

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Источник Sport.ua
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