Легионер Динамо дебютировал в чемпионате Саудовской Аравии

Люксембургский полузащитник «Динамо» Жерсон Родригеш, выступающий на правах аренды за «Аль-Вехду», дебютировал за новую команду в чемпионате Саудовской Аравии.

Жерсон вышел в стартовом составе на игру 1-го тура местного первенства с «Аль-Насром» и провел на поле практически весь матч. Отличиться результативными действиями он не смог.

Команда Жерсона Родригеша проиграла со счетом 0:1.