Украина. Премьер лига28 августа 2022, 11:20 | Обновлено 28 августа 2022, 11:44
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Легионер Динамо дебютировал в чемпионате Саудовской Аравии
Жерсон Родригес провел на поле практически весь матч
28 августа 2022, 11:20 | Обновлено 28 августа 2022, 11:44
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Люксембургский полузащитник «Динамо» Жерсон Родригеш, выступающий на правах аренды за «Аль-Вехду», дебютировал за новую команду в чемпионате Саудовской Аравии.
Жерсон вышел в стартовом составе на игру 1-го тура местного первенства с «Аль-Насром» и провел на поле практически весь матч. Отличиться результативными действиями он не смог.
Команда Жерсона Родригеша проиграла со счетом 0:1.
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