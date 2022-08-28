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Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 05:57 |
65
0

Футбол в бомбоубежище. Кривбасс анонсировал трансляцию матча с Шахтером

Криворожский клуб покажет трансляцию встречи на большом єкране в бомбоубежище

28 августа 2022, 05:57 |
65
0
Футбол в бомбоубежище. Кривбасс анонсировал трансляцию матча с Шахтером
ФК Кривбасс

В воскресенье, 28 августа, криворожский Кривбасс в Киеве на НСК «Олимпийский» сыграет с донецким «Шахтером» в рамках 2-го тура Украинской Премьер-лиги.

Для своих болельщиков криворожский клуб анонсировал просмотр матча на большом экране в бомбоубежище. Вместе с фанами криворожцев матч будут смотреть восстанавливающиеся после повреждений игроки «Кривбасса» Драган Ловрич, Максим Задерака, Владислав Семотюк и Иван Козак.

Это второй матч, трансляцию которого «Кривбасс» организует в бомбоубежище. Ранее болельщики таким образом могли посмотреть игру криворожцев против «Колоса».

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Источник ФК Кривбасс
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