Футбол в бомбоубежище. Кривбасс анонсировал трансляцию матча с Шахтером

В воскресенье, 28 августа, криворожский Кривбасс в Киеве на НСК «Олимпийский» сыграет с донецким «Шахтером» в рамках 2-го тура Украинской Премьер-лиги.

Для своих болельщиков криворожский клуб анонсировал просмотр матча на большом экране в бомбоубежище. Вместе с фанами криворожцев матч будут смотреть восстанавливающиеся после повреждений игроки «Кривбасса» Драган Ловрич, Максим Задерака, Владислав Семотюк и Иван Козак.

Это второй матч, трансляцию которого «Кривбасс» организует в бомбоубежище. Ранее болельщики таким образом могли посмотреть игру криворожцев против «Колоса».