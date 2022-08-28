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  4. ВИДЕО. Как Кривбасс готовится к противостоянию с Шахтером
Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 02:29 |
22
0

ВИДЕО. Как Кривбасс готовится к противостоянию с Шахтером

Матч состоится на НСК «Олимпийский»

28 августа 2022, 02:29 |
22
0
ВИДЕО. Как Кривбасс готовится к противостоянию с Шахтером
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» провел предматчевые тренировки перед выездной встречей 2-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера». Подготовка к игре началась в пятницу с вечерней тренировки. Сначала традиционным коридорчиком поздравили Евгения Опанасенко, которому накануне исполнилось 32 года. А потом приступили к работе: отрабатывали тактические построения.

В субботу утром перед выездом на матч красно-белые провели утреннее занятие, после чего отправились в Киев.

Поединок «Шахтер» – «Кривбасс» состоится 28 августа на НСК «Олимпийский» и начнется в 15:00. Матч в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports.

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