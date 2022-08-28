ВИДЕО. Как Кривбасс готовится к противостоянию с Шахтером

Криворожский «Кривбасс» провел предматчевые тренировки перед выездной встречей 2-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера». Подготовка к игре началась в пятницу с вечерней тренировки. Сначала традиционным коридорчиком поздравили Евгения Опанасенко, которому накануне исполнилось 32 года. А потом приступили к работе: отрабатывали тактические построения.

В субботу утром перед выездом на матч красно-белые провели утреннее занятие, после чего отправились в Киев.

Поединок «Шахтер» – «Кривбасс» состоится 28 августа на НСК «Олимпийский» и начнется в 15:00. Матч в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports.