Полузащитник Днепра-1: «У нас тяжелый график, и мы готовы к этому»

Полузащитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий из-за дисквалификации пропустил матч против АЕКа в плей-офф раунде Лиги Европы.

– Ответный матч с АЕКом ты пропустил из-за дисквалификации. Очень нервничал, наблюдая за игрой с трибуны?

– Я еще перед матчем говорил, что не играть гораздо труднее, чем играть. Ты беспокоишься, чувствуешь тревогу за пацанов, за результат. Тем более, когда стадион поддерживает чужую команду, давит психологически, ты очень переживаешь за свою команду.

– Уже завтра игра с «Динамо». Как команде удается переключиться с интернациональных матчей на чемпионат Украины?

– У нас такой график, о чем нас предупреждали еще до старта сезона. Трудный будет период, и мы готовы к этому. Нет другого выхода, кроме как выходить и играть.

– В конце вернемся все-таки в еврокубки. Игорь Когут угадывает сто процентов наших соперников: сначала пару в плей-офф, а теперь и группу. Как это ему удается?

- Не знаю. Возможно, у него есть какие-то связи в УЕФА (смеется), кто-то подсказывает ему.