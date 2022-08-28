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  4. Полузащитник Днепра-1: «У нас тяжелый график, и мы готовы к этому»
Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 02:12 |
29
1

Полузащитник Днепра-1: «У нас тяжелый график, и мы готовы к этому»

Эдуард Сарапий не смог помочь своей команде на Кипре

28 августа 2022, 02:12 |
29
1
Полузащитник Днепра-1: «У нас тяжелый график, и мы готовы к этому»
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Полузащитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий из-за дисквалификации пропустил матч против АЕКа в плей-офф раунде Лиги Европы.

– Ответный матч с АЕКом ты пропустил из-за дисквалификации. Очень нервничал, наблюдая за игрой с трибуны?
– Я еще перед матчем говорил, что не играть гораздо труднее, чем играть. Ты беспокоишься, чувствуешь тревогу за пацанов, за результат. Тем более, когда стадион поддерживает чужую команду, давит психологически, ты очень переживаешь за свою команду.

– Уже завтра игра с «Динамо». Как команде удается переключиться с интернациональных матчей на чемпионат Украины?
– У нас такой график, о чем нас предупреждали еще до старта сезона. Трудный будет период, и мы готовы к этому. Нет другого выхода, кроме как выходить и играть.

– В конце вернемся все-таки в еврокубки. Игорь Когут угадывает сто процентов наших соперников: сначала пару в плей-офф, а теперь и группу. Как это ему удается?
- Не знаю. Возможно, у него есть какие-то связи в УЕФА (смеется), кто-то подсказывает ему.

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Днепр-1 Динамо Киев Динамо - Днепр-1 Эдуард Сарапий
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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 1
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Remark
Как меня уже запарили вот такие вот "бедняжки", которым в нашем чемпионате сложно играть. Едь тогда поиграй в АПЛ, если ты там конечно кому-то нужен со своим профессионализмом. В Англии парни играют офф матчи чуть ли не каждые 2-3 дня, а нашим 1 игра в неделю и та уже в тягость. А если учитывать наш климат, то выходит что 1/3 года (а то и больше) они ещё и в отпуску. Просто бедные, несчастные и замученные! Вот поэтому Вас всякие АЕКи, Сцяуа и т.п. и проходят.
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