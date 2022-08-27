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  4. Владислав ВАНАТ: «Нужно еще раз доказать Фенербахче, что Динамо сильнее»
Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 23:54 |
83
1

Владислав ВАНАТ: «Нужно еще раз доказать Фенербахче, что Динамо сильнее»

Игрок рассчитывает добиться успеха в Лиге Европы

27 августа 2022, 23:54 |
83
1
Владислав ВАНАТ: «Нужно еще раз доказать Фенербахче, что Динамо сильнее»
ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат оценил жеребьевку группового турнира Лиги Европы, а также поделился ожиданиями от матча чемпионата Украины против «Днепра-1».

– «Динамо» вернулось в Украину. Согласишься, что на родной земле легче тренироваться?

– Конечно, родная земля дает больше сил. Все ребята аккумулировались и работают с двойной энергией и мотивацией. Но уже хочется поехать в Киев. Не был там два месяца, и хочется вернуться в родной город. Хотя и здесь нас неплохо принимают.

– Уже известны соперники по групповому этапу Лиги Европы. Как можешь прокомментировать?

– Да, будем играть против хороших команд. Я считаю, что нужно еще раз доказать турецким фанатам и «Фенербахче», что мы сильнее их. Что касается двух других соперников, то это сильные команды и будет интересно сыграть с ними.

– Футболисты делали свои прогнозы перед жеребьевкой. Ты угадал кого-нибудь?

- Я хотел, наверное, «Цюрих», поскольку там играет украинец (Богдан Вьюник. – Прим.). А так мне было все равно, против кого играть.

- Что можешь сказать о нашем ближайшем сопернике – «Днепре-1»?

– Хороший соперник, пришло много квалифицированных игроков. Считаю, что у них команда достаточно высокого уровня и в этом сезоне будет бороться за самые высокие места.

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Владислав Ванат Динамо Киев Днепр-1 Фенербахче Лига Европы
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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avk2307
Ванату до Києва хочеться, а вболівальникам ще більше. Чому грають у Львові?
Реальний варіант зіграти в Києві не використали.Далі важче буде з таким графіком добратися і зіграти в Києві
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