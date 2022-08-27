Владислав ВАНАТ: «Нужно еще раз доказать Фенербахче, что Динамо сильнее»
Игрок рассчитывает добиться успеха в Лиге Европы
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат оценил жеребьевку группового турнира Лиги Европы, а также поделился ожиданиями от матча чемпионата Украины против «Днепра-1».
– «Динамо» вернулось в Украину. Согласишься, что на родной земле легче тренироваться?
– Конечно, родная земля дает больше сил. Все ребята аккумулировались и работают с двойной энергией и мотивацией. Но уже хочется поехать в Киев. Не был там два месяца, и хочется вернуться в родной город. Хотя и здесь нас неплохо принимают.
– Уже известны соперники по групповому этапу Лиги Европы. Как можешь прокомментировать?
– Да, будем играть против хороших команд. Я считаю, что нужно еще раз доказать турецким фанатам и «Фенербахче», что мы сильнее их. Что касается двух других соперников, то это сильные команды и будет интересно сыграть с ними.
– Футболисты делали свои прогнозы перед жеребьевкой. Ты угадал кого-нибудь?
- Я хотел, наверное, «Цюрих», поскольку там играет украинец (Богдан Вьюник. – Прим.). А так мне было все равно, против кого играть.
- Что можешь сказать о нашем ближайшем сопернике – «Днепре-1»?
– Хороший соперник, пришло много квалифицированных игроков. Считаю, что у них команда достаточно высокого уровня и в этом сезоне будет бороться за самые высокие места.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Шпор» хочет видеть украинского хавбека в команде
Украинские клубы в еврокубках стартуют уже в начале сентября
Реальний варіант зіграти в Києві не використали.Далі важче буде з таким графіком добратися і зіграти в Києві