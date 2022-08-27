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  4. Константин ВИВЧАРЕНКО: «Динамо очень долго не было в Украине, хотели домой»
Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 23:28 |
111
0

Константин ВИВЧАРЕНКО: «Динамо очень долго не было в Украине, хотели домой»

Команда готовится к своему первому матчу УПЛ в сезоне

27 августа 2022, 23:28 |
111
0
Константин ВИВЧАРЕНКО: «Динамо очень долго не было в Украине, хотели домой»
ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко поделился ожиданиями от стартового матча «бело-синих» в новом сезоне чемпионата Украины против СК «Днепр-1», который состоится во Львове.

– Предстоящий матч станет для «Динамо» первым на родине с конца прошлого года. Какие эмоции от этого испытываешь?

– Эмоции просто невозможно передать на словах, поскольку очень долгое время не были в Украине. Конечно, приятно вернуться – здесь своя атмосфера. Мы много путешествовали, но очень хотели вернуться домой.

– Нет опасений играть в футбол в Украине? Вдруг сирена начнется, и придется прерывать игру…

– Честно говоря, пока не понимаем, как это все будет происходить. Надеюсь, что все пройдет спокойно, сирены не будут мешать – и счет будет в нашу пользу.

- Как прокомментируешь жеребьевку Лиги Европы?

- Приоритетов не было относительно возможных соперников. Ребята шутили, чтобы снова попались «Фенербахче» и «Штурм» – выпал только «Фенербахче» (улыбается). Ничего, сильная команда, которую мы уже побеждали. Также и в группе Лиги Европы будем играть только на победу.

– Вы всей командой смотрели церемонию жеребьевки. Это та группа, из которой можно выходить в плей-офф, или присутствовало определенное разочарование?

- Хорошие сильные соперники. Будем выходить на поле, играть в свою игру и добиваться результатов. А против кого играть – нет разницы.

– Ты дебютировал за основную команду, забил первый гол. При этом есть конкуренция на левом фланге с Владиславом Дубинчаком. Это помогает?

- Конечно, конкуренция – это всегда хорошо, идет в плюс обоим футболистам. Будем доказывать, кто сильнее.

- Сейчас «Шахтер» претерпел серьезные кадровые изменения, неудачно стартовал в новом чемпионате. Считаете ли «Днепр-1» одним из главных конкурентов за самые высокие места?

– В принципе, «Шахтер» есть «Шахтер», и остается достаточно сильным коллективом. То же могу сказать о «Днепре-1», в который пришло много новых игроков, новый тренерский штаб. Так что будем выходить и добиваться результата.

- Смотрели ли их матчи в квалификации Лиги Европы? Чего не хватило «Днепру-1», чтобы пройти кипрский клуб?

– Сегодня смотрели нарезку их матча. Мистер отметил, что счет не по игре, поскольку «Днепр-1» – сильная команда. Можно сказать, что днепрянам не повезло, потому что у них было очень много моментов, и нам тоже будет непросто с ними.

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Динамо Киев Константин Вивчаренко Днепр-1 Лига Европы
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Источник ФК Динамо Киев
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