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  4. Пока без Траоре, но с Зубковым. Заявка Шахтера на матч против Кривбасса
Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 23:11 |
355
0

Пока без Траоре, но с Зубковым. Заявка Шахтера на матч против Кривбасса

В заявке два легионера

27 августа 2022, 23:11 |
355
0
Пока без Траоре, но с Зубковым. Заявка Шахтера на матч против Кривбасса
ФК Шахтер

В заявке «Шахтера» на матч 2-го тура УПЛ против «Кривбасса» заявлены два легионера Лукас Тейлор и Невен Джурасек, а также украинский хавбек Александр Зубков, который может провести первый матч за команду после возвращения.

А вот форварда Лассины Траоре пока нет. Ранее тренер Игор Йовичевич говорил, что игрок может быть в составе с 3-го тура.

Матч состоится 28 августа, начало в 15:00.

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Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Шахтер - Кривбасс Лассина Траоре
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Источник Sport.ua
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