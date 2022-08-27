Пока без Траоре, но с Зубковым. Заявка Шахтера на матч против Кривбасса

В заявке «Шахтера» на матч 2-го тура УПЛ против «Кривбасса» заявлены два легионера Лукас Тейлор и Невен Джурасек, а также украинский хавбек Александр Зубков, который может провести первый матч за команду после возвращения.

А вот форварда Лассины Траоре пока нет. Ранее тренер Игор Йовичевич говорил, что игрок может быть в составе с 3-го тура.

Матч состоится 28 августа, начало в 15:00.