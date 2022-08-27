Бенфика без Яремчука разгромила Боавишту. Украинец готовится к уходу?

«Бенфика» в матче чемпионата Португалии разгромила «Боавишту» со счетом 3:0, добыв третью победу на старте сезона.

Украинский форвард Роман Яремчук не попал даже в заявку на матч. В СМИ сообщают, что клуб готов продать игрока, который не входит в планы нового тренера Рогера Шмидта.

Яремчук в нынешнем сезоне чемпионата провел на поле 48 минут.

Чемпионат Португалии. 4-й тур

Боавишта - Бенфика 0:3

Голы: Морато, 30, Жоау Мариу, 67, 82 (с пен)