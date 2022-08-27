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Чемпионат Португалии
Боавишта
27.08.2022, FT 0 : 3
Бенфика
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Португалия
27 августа 2022, 22:07 | Обновлено 27 августа 2022, 22:08
476
0

Бенфика без Яремчука разгромила Боавишту. Украинец готовится к уходу?

На Романа, похоже, совсем не рассчитывают

27 августа 2022, 22:07 | Обновлено 27 августа 2022, 22:08
476
0
Бенфика без Яремчука разгромила Боавишту. Украинец готовится к уходу?
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бенфика» в матче чемпионата Португалии разгромила «Боавишту» со счетом 3:0, добыв третью победу на старте сезона.

Украинский форвард Роман Яремчук не попал даже в заявку на матч. В СМИ сообщают, что клуб готов продать игрока, который не входит в планы нового тренера Рогера Шмидта.

Яремчук в нынешнем сезоне чемпионата провел на поле 48 минут.

Чемпионат Португалии. 4-й тур

Боавишта - Бенфика 0:3
Голы: Морато, 30, Жоау Мариу, 67, 82 (с пен)

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Источник Sport.ua
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