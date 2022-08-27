М. Шестаков - автор одного из самых поздних победных голов в истории УПЛ

Михаил Шестаков стал автором одного из самых поздних победных голов в истории УПЛ. Решающий мяч в матче с «Ворсклой» 32-летний форвард «Вереса» забил на 6-й компенсированной минуте встречи. Еще позже ставил победную точку в украинских чемпионатах только Виктор Цыганков в домашнем поединке динамовцев с «Александрией» 18 сентябрям 2021 года - на 90+7-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы в чемпионатах Украины: