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  4. М. Шестаков - автор одного из самых поздних победных голов в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 20:43 |
216
0

М. Шестаков - автор одного из самых поздних победных голов в истории УПЛ

Решающий мяч в матче с «Ворсклой» форвард «Вереса» забил на 90+6-й минуте

27 августа 2022, 20:43 |
216
0
М. Шестаков - автор одного из самых поздних победных голов в истории УПЛ
ФК Верес. Михаил Шестаков

Михаил Шестаков стал автором одного из самых поздних победных голов в истории УПЛ. Решающий мяч в матче с «Ворсклой» 32-летний форвард «Вереса» забил на 6-й компенсированной минуте встречи. Еще позже ставил победную точку в украинских чемпионатах только Виктор Цыганков в домашнем поединке динамовцев с «Александрией» 18 сентябрям 2021 года - на 90+7-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы в чемпионатах Украины:

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

18.09.2021

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

Александрия (д)

90+7’ (п)

1:0

27.02.2021

Николай КУХАРЕВИЧ

Рух

Колос (г)

90+6’

2:1

27.08.2022

Михаил ШЕСТАКОВ

Верес

Ворскла (г)

90+6’

2:1

15.04.2007

Георгий ЧЕЛИДЗЕ

Заря

Кривбасс (д)

90+5’

2:1

03.03.2011

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

Севастополь (г)

90+5’

1:0

03.03.2012

Сергей ПШЕНИЧНЫХ

Металлист

Оболонь (д)

90+5’

1:0

11.05.2013

Александр ВОЛОВИК

Металлург Д

Ворскла (г)

90+5’

1:0

29.07.2017

Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК

Шахтер

Сталь Км (г)

90+5’

2:1

03.11.2018

Виктор КОВАЛЕНКО

Шахтер

Динамо (д)

90+5’

2:1

05.10.2019

Денис ВАСИН

Ворскла

Львов (д)

90+5’ (п)

3:2

23.02.2020

МАРЛОС

Шахтер

Десна (д)

90+5’

1:0

 

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Источник Sport.ua
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