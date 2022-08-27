Андрей ВОРОБЕЙ: У Динамо есть шанс побороться за второе место в Лиге Европы

Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал жеребьевку еврокубков для украинских клубов, а также оценил старт нового сезона Премьер-лиги Украины.

- Андрей, как оценишь жеребьевку еврокубков?

- Если брать в целом, то приемлемые группы для всех трех украинских команд. Но надо учитывать уровень наших команд на сегодняшний день. Это совсем другой вопрос. Но в целом удачные группы для всех украинских команд. Могу сказать, что удачно сложилась жеребьевка для наших клубов. А вот по силам ли выйти из групп, это уже другой вопрос.

- «Шахтер» третью Лигу чемпионов кряду будет играть с «королевским клубом». Хоть за какие-то очки «горняки» могут зацепиться в противостояниях с «Реалом»?

- Ну, давайте будем откровенными и будем смотреть правде в глаза! Сейчас «Шахтер» не конкурентоспособен в поединках с такими командами, как «Реал». Да, сенсации могут быть! Это футбол! И искать логику в футболе не стоит. Но, в играх с «Реалом», мне кажется, сюрпризов точно не будет. «Реал» - это «Реал»! Даже в хорошие времена «Шахтеру» с мадридцами было сложно играть. Были сюрпризы и не раз. Но сейчас, думаю, шансов очень и очень мало.

- Другие соперники «горняков» - это «Лейпциг» и «Селтик». Как думаешь, «Шахтер» будет за третье место бороться или попробует зацепиться за вторую позицию, которая позволяет выйти в плей-офф самого престижного еврокубка?

- Нам, всем фанатам «горняков», и мне, как бывшему игроку «Шахтера», хочется, чтобы донецкая команда поборолась за второе место в группе. Но давайте понимать, какая ситуация сейчас в клубе, какие трудности в клубе. Сейчас идет формирование по сути новой, молодой команды. Очень много приходит игроков, которые были в арендах. Этой команде нужно время, где-то год-два. Команде нужно немножко окрепнуть. Сейчас ждать от «Шахтера» каких-то результатов, я думаю, не стоит. Мне кажется, что будет удачно и хорошо, если «Шахтер» займет третье место в квартете и попадет в Лигу Европы.



ФК Шахтер Донецк

- Кстати, как тебе матч первого тура УПЛ между «Шахтером» и «Металлистом 1925»?

- Не впечатлил «Шахтер», скажем так. «Горняки» вообще могли эту встречу проиграть. Очень опасные моменты были у харьковчан. Забей «Металлист 1925» в каком-то из эпизодов, и «Шахтер» мог проиграть встречу со счетом 0:1.

- Что думаешь по поводу жеребьевки для «Динамо», которому попались хорошо знакомые по квалификации «Фенербахче» и «АЕК» Ларнака, а также «Ренн»?

- Если сравнивать с «Шахтером», соперниками киевлян являются команды, скажем так, послабее. Я думаю, что у динамовцев есть шанс побороться за второе место. С «Фенербахче» будут совершенно другие игры по сравнению с квалификацией Лиги чемпионов. Тогда турецкая команда тоже была где-то несыгранной. У «Фенербахче» есть звезды в составе. Состав команды из Стамбула гораздо сильнее, чем состав «Динамо». По исполнителям и по всем составляющим турки получше выглядят. На данный момент, структура клуба у «Фенербахче» лучше. Но так получилось, что они где-то были несыгранными и сырыми, так как пришли новые игроки. И в этом противостоянии «Динамо», скажем так, и заслужило победу, и повезло им, что они прошли «Фенербахче». В групповом раунде Лиги Европы у стамбульцев будет совершенно другая команда и это будут совершенно другие игры. Не стоит думать, что вот мы прошли «Фенербахче» и мы знаем, как с этой командой играть. Да, мы знаем, но это будут совершенно другие игры, в которых будет очень и очень сложно.

- А по киприотам что думаешь?

- Я думаю, что «Днепр-1» должен был пройти эту команду. В хорошие времена днепряне должны были обыгрывать «АЕК» из Ларнаки. Но в этот раз не сложилось. Киприоты меня не впечатлили. Я думаю, что «Динамо» по силам удачно сыграть с «АЕКом». Честно говоря, в этих матчах я от киевлян жду только побед. Киприотов «Динамо» должно побеждать однозначно. А с «Фенербахче» будет очень-очень сложно.

- С «Ренном» тоже будет непросто?

- «Ренн» - это французы, команда из чемпионата Франции. «Фенербахче» и «Ренн» - это два топ-клуба, с которыми очень сложно будет играть. Год или два года назад я сказал бы, что в этом противостоянии с французами фаворитом является «Динамо». Но сейчас, к сожалению, «Ренн» - фаворит. «Фенербахче» и «Ренн» - фавориты. Но все равно это такая средняя группа. И, учитывая, что у «Динамо» очень хороший главный тренер, который может что-то придумать, киевлянам по силам побороться за путевку в плей-офф Лиги Европы. Думаю, что в каких-то поединках с «Фенербахче» или с «Ренном» киевляне по идее должны взять очки. А в матчах с «АЕКом» мы должны побеждать.

- А жеребьевку «Днепра-1» как оценишь?

- АЗ – сильный клуб, с которым сложно будет. Но о днепрянах сложно сейчас что-то говорить. У команды новый тренер, новые игроки, новое видение. Команда еще сырая. По исполнителям команда вроде ничего, но по игре и взаимодействиям еще нужно время. Поэтому трудно говорить. Сюрпризы, возможно, будут. Группа ровная и будем надеяться, что «Днепр-1» в этих играх уже наберет форму и даст какой-то результат. Но опять же! Даже, если он не даст результат, на это есть причины. Я думаю, все мы это поймем в принципе.

- Что скажешь по старту УПЛ?

- Такой довольно-таки скомканный первый тур с этими тревогами и паузами. Многие болельщики, не специалисты, говорят, что это нормально и ничего такого в этом нет. Но скажу, что очень сложно начинать играть, когда ты размялся, разбегался, а тут пауза и на час задержали начало матча. Даже задержка на 20 минут – это уже большая пауза. Да, они профессиональные футболисты и они себя заставят. Но все равно сложно по часу ждать, а потом опять начинать. Поэтому такое двоякое впечатление оставил первый тур.

- Во Львове матч «Рух» - «Металлист» (1:2) вообще 4 с половиной часа играли.

- Да, сложно, очень сложно играть в таких условиях. Но я не знаю! Надо как-то из этой ситуации выходить. Федерации футбола Украины надо что-то придумывать, надо что-то решать. Потому что действительно сидеть по четыре часа ждать игру - это не выход.

- Каких результатов ждешь от команд?

- Что касается результатов, скажу так: в этих условиях все команды будут равны. Даже в играх с «Шахтером» и «Динамо» все команды будут иметь шансы. В этих условиях будет такой довольно-таки ровный чемпионат. Даже самая слабая команда сможет преподнести сюрприз. Они будут играть-играть, и потом тревога на два часа. А после тревоги попробуй забей этой команде. Это очень сложно! Поэтому в этих условиях все команды равны. И, мне кажется, это будет такой ровный чемпионат.

- Пишут, что матч УПЛ «Шахтер» - «Динамо» могут в Лондоне сыграть.

- Я тоже слышал эту новость. Ну тут уже, как команды сами решат. Если позволяет финансовая составляющая, то почему бы и нет? Пусть играют в Лондоне или в любом другом городе, если могут себе позволить.