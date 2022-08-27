Эрик тен ХАГ: «МЮ не нужен новый форвард. У нас есть Роналду»
У Криштиану есть меньше недели, чтобы покинуть МЮ
Несмотря на желание Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед», наставник Эрик тен Хаг рассчитывает на игрока и не просит у клуба нового форварда.
«Я рассчитываю на Роналду, поэтому мы ожидаем, что он останется в нашей команде. Таков план. Нам не нужны новые нападающие, у нас есть Роналду».
«Кроме того, я доволен игрой Рэшфорда и Марсьяля», - сказал тен Хаг.
При этом Роналду два последних матча АПЛ начинал на лавке запасных.
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