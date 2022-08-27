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  4. Эрик тен ХАГ: «МЮ не нужен новый форвард. У нас есть Роналду»
Англия
27 августа 2022, 20:11 |
565
1

Эрик тен ХАГ: «МЮ не нужен новый форвард. У нас есть Роналду»

У Криштиану есть меньше недели, чтобы покинуть МЮ

27 августа 2022, 20:11 |
565
1
Эрик тен ХАГ: «МЮ не нужен новый форвард. У нас есть Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на желание Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед», наставник Эрик тен Хаг рассчитывает на игрока и не просит у клуба нового форварда.

«Я рассчитываю на Роналду, поэтому мы ожидаем, что он останется в нашей команде. Таков план. Нам не нужны новые нападающие, у нас есть Роналду».

«Кроме того, я доволен игрой Рэшфорда и Марсьяля», - сказал тен Хаг.

При этом Роналду два последних матча АПЛ начинал на лавке запасных.

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Источник Sky Sports
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