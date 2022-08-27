Снова 5 голов. Шахтер U-19 разгромил Кривбасс U-19

В матче 2-го тура юношеского чемпионата Украины «Шахтер» U-19 разобрался с «Кривбассом» U-19 со счетом 5:1. Команда второй тур кряду забивает сопернику пять мячей.

«Шахтер» U19 (Донецк) – «Кривбасс» U19 (Кривой Рог) – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 Ющенко (6), 2:0 Микитишин (11), 3:0 Хромей (18), 4:0 Погорелый (67), 4:1 Цыганков (73), 5:0 Демченко (82)

«Шахтер» U19: Твардовский (к), Пушкарев (Цуканов, 64), Савченко (Огарков, 46), Роспутько, Булеза, Лосенко, Хромей (Янович, 46), Сигеев, Микитишин (Дрозд, 46), Ющенко, Погорелый (Демченко, 64)

«Кривбасс» U19: 1. Богдан Хома (к), 2. Егор Поздняков (17. Даниил Панов, 54), 4. Илья Ухань (3. Александр Саенко, 61), 5. Илья Козубенко, 6. Артем Чехов (16 .Ярослав Дружинин, 56), 10. Евгений Николашин (9. Дмитрий Чудак, 61), 8. Максим Мысляй, 11. Антон Цыганков, 23. Илья Вдовиченко (7. Святослав Матяш, 46), 19. Захар Карпусь, 20. Ярослав Гопкало