Тарас СТЕПАНЕНКО: «Мудрика отправляли со сборов. Де Дзерби нашел подход»

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко уверен, что Михаил Мудрик способен выйти на топ-уровень, но не нужно ждать, что сейчас молодой игрок будет разрывать в каждом матче.

«На Мудрика сейчас большое давление, ответственность. От него каждый матч теперь ждут, что он забьет как в матче с «Аяксом». Пробежит 40 метров и забьет. Допустим, его защитники закрывают, по два страхуют как было с «Ромой», и уже начинают говорить, мол, да нет, что вы там рассказывает, ничего не может».

«Мудрик приезжал на сборы, если не ошибаюсь, три или четыре раза с разными тренерами. И все его отправляли. Только Де Дзерби нашел подход к нему, Михаил начал слушать. И теперь я думаю, что Мудрик может стать одним из лучших в истории нашей страны».

«Но главное, чтобы он работал и не обращал внимания на разговоры. Он не может каждый день по 5 соперников обыгрывать и забивать», - сказал Степаненко.

Несмотря на интерес европейских клубов, Мудрик, скорее всего, этим летом не покинет команду.