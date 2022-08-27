Патрик ван ЛЕУВЕН: «Заря теперь с позитивным настроем готовится к Динамо»

Наставник «Зари» Патрик ван Леувен оценил победу 3:2 в матче УПЛ над ФК «Львов», а также предстоящий поединок против «Динамо» Киев в 3-м туре.

– Моя команда сегодня сыграла неплохо. Начали с хорошей ноты. Быстро забили. Но потом были ошибки. Ошибка в защитной линии, после чего пропустили. И все же – ребята хотели сделать все возможное для положительного результата и второй победной игры. Хотя и погодные условия нам не очень способствовали, жара, более +30 градусов, была очень тяжелой, но это было для двух команд и наши ребята справились. Нам сегодня где-то повезло, вообще футбол – это игра, где удача должна быть на твоей стороне.

– Вы угадали с заменами в сегодняшнем поединке.

- Конечно, мы знаем, кто у нас есть на замене, мы знаем, что они готовы на все 100 процентов, и если их ввести в игру, то они ее усилят. Вышло так, как хотелось.

– Впереди недельный цикл и мощный соперник – киевское «Динамо». Наверняка будем начинать готовиться уже завтра-послезавтра?

– Да, мы будем смотреть только вперед и готовиться с положительным настроением.