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ITF
27 августа 2022, 17:05 | Обновлено 27 августа 2022, 17:14
182
0

Мафия в деле. Итальянский судья получил дисквалификацию за договорные матчи

Коррупционные действия были совершены в прошлом сезоне

27 августа 2022, 17:05 | Обновлено 27 августа 2022, 17:14
182
0
Мафия в деле. Итальянский судья получил дисквалификацию за договорные матчи
ATP Challenger Tour

Итальянский теннисный судья Лоренцо Чиурацци получил длительную дисквалификацию за участие в организации договорных матчей.

Расследование Международного Агентства по по обеспечению честности в теннисе (ITIA) установило, что в прошлом сезоне во время турнира в Перудже (Италия), Чиурацци с запаздыванием вводил счет матча в систему, а также вводил счет, который не соответствовал реальному ходу матча на корте. Кроме того, итальянец отказывался помогать расследованию и не сообщал о попытках коррупционного влияния.

Чиурацци не сможет судить или посещать какие-либо теннисные мероприятия, разрешенные или санкционированные каким-либо международным руководящим органом тенниса или национальной ассоциацией. 

За эти нарушения Лоренцо Чиурации получил дисквалификацию на 7.5 лет, до 11 февраля 2030 года, и выплатит штраф в 50 тысяч долларов.

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договорные матчи судьи
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Источник Sport.ua
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