Мафия в деле. Итальянский судья получил дисквалификацию за договорные матчи

Итальянский теннисный судья Лоренцо Чиурацци получил длительную дисквалификацию за участие в организации договорных матчей.

Расследование Международного Агентства по по обеспечению честности в теннисе (ITIA) установило, что в прошлом сезоне во время турнира в Перудже (Италия), Чиурацци с запаздыванием вводил счет матча в систему, а также вводил счет, который не соответствовал реальному ходу матча на корте. Кроме того, итальянец отказывался помогать расследованию и не сообщал о попытках коррупционного влияния.

Чиурацци не сможет судить или посещать какие-либо теннисные мероприятия, разрешенные или санкционированные каким-либо международным руководящим органом тенниса или национальной ассоциацией.

За эти нарушения Лоренцо Чиурации получил дисквалификацию на 7.5 лет, до 11 февраля 2030 года, и выплатит штраф в 50 тысяч долларов.