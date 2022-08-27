Мафия в деле. Итальянский судья получил дисквалификацию за договорные матчи
Коррупционные действия были совершены в прошлом сезоне
Итальянский теннисный судья Лоренцо Чиурацци получил длительную дисквалификацию за участие в организации договорных матчей.
Расследование Международного Агентства по по обеспечению честности в теннисе (ITIA) установило, что в прошлом сезоне во время турнира в Перудже (Италия), Чиурацци с запаздыванием вводил счет матча в систему, а также вводил счет, который не соответствовал реальному ходу матча на корте. Кроме того, итальянец отказывался помогать расследованию и не сообщал о попытках коррупционного влияния.
Чиурацци не сможет судить или посещать какие-либо теннисные мероприятия, разрешенные или санкционированные каким-либо международным руководящим органом тенниса или национальной ассоциацией.
За эти нарушения Лоренцо Чиурации получил дисквалификацию на 7.5 лет, до 11 февраля 2030 года, и выплатит штраф в 50 тысяч долларов.
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