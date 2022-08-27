Украина. Премьер лига27 августа 2022, 14:50 | Обновлено 27 августа 2022, 15:00
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Металлист 1925 – Черноморец. Стартовые составы на матч 2-го тура УПЛ
Два изменения в составе харьковского клуба по сравнению с удачным матчем против «Шахтера»
27 августа 2022, 14:50 | Обновлено 27 августа 2022, 15:00
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В 15:00 по Киеву стартует матч 2-го тура сезона УПЛ 2022/23 между «Металлистом 1925» и «Черноморцем». Тренеры определили стартовые составы на матч:
Металлист 1925: Мозиль, Шершень, Безуглый, Курило, Рудавский, Мартынюк, Русин, Габелок, Бичек, Ременюк, Борячук
Черноморец: Паст, Варакута, Суханов, Гладкий, Фили, Кравченко, Кузик, Штогрин, Литвиненко, Войтиховский, Романов
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