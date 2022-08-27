Украина. Премьер лига27 августа 2022, 12:42 | Обновлено 27 августа 2022, 13:30
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Львов – Заря. Стартовые составы на матч 2-го тура УПЛ
Один легионер в старте
27 августа 2022, 12:42 | Обновлено 27 августа 2022, 13:30
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В 13:00 по Киеву стартует матч 2-го тура сезона УПЛ 2022/23 между ФК «Львов» и луганской «Зарей». Тренеры определили стартовые составы на матч.
Львов: Ильющенков, Ныч, Якимов, Муравский, Грисьо, Бусько, Шишка, Мильченко, Бойко, Бугай, Васильев
Заря: Мацапура, Вантух, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко, Назарина, Кабаев, Булеца, Кристиан, Русин
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