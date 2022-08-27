Львов – Заря. Стартовые составы на матч 2-го тура УПЛ

В 13:00 по Киеву стартует матч 2-го тура сезона УПЛ 2022/23 между ФК «Львов» и луганской «Зарей». Тренеры определили стартовые составы на матч.

Львов: Ильющенков, Ныч, Якимов, Муравский, Грисьо, Бусько, Шишка, Мильченко, Бойко, Бугай, Васильев

Заря: Мацапура, Вантух, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко, Назарина, Кабаев, Булеца, Кристиан, Русин