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Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 12:42 | Обновлено 27 августа 2022, 13:30
375
0

Львов – Заря. Стартовые составы на матч 2-го тура УПЛ

Один легионер в старте

27 августа 2022, 12:42 | Обновлено 27 августа 2022, 13:30
375
0
Львов – Заря. Стартовые составы на матч 2-го тура УПЛ
ФК Львов

В 13:00 по Киеву стартует матч 2-го тура сезона УПЛ 2022/23 между ФК «Львов» и луганской «Зарей». Тренеры определили стартовые составы на матч.

Львов: Ильющенков, Ныч, Якимов, Муравский, Грисьо, Бусько, Шишка, Мильченко, Бойко, Бугай, Васильев

Заря: Мацапура, Вантух, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко, Назарина, Кабаев, Булеца, Кристиан, Русин

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Источник Sport.ua
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